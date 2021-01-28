الامارات | شرطة أبوظبي تدعو إلى تأمين الشرفات لحماية الأطفال

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تدعو إلى تأمين الشرفات لحماية الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حثت شرطة أبوظبي الأسر والمجتمع على أهمية تعزيز الاشتراطات الوقائية لحماية الأطفال من حوادث السقوط من البنايات أو المباني السكنية والاهتمام بالمراقبة الدائمة للأطفال عند اقترابهم من النوافذ. وحذرت من مخاطر ترك قطع أثاث ملاصق للنوافذ تفادياً لاستخدامها من الأطفال بغرض الفضول، ما يؤدي إلى وقوع حوادث سقوط مأساوية.

وأوضحت أنه في فصل الشتاء يتم فتح النوافذ في البنايات والمساكن للاستمتاع بالهواء الطلق، وقد يكون الأطفال الصغار قريبين جداً من مواقع الشرفات والنوافذ ما يشكل خطراً بالغاً عليهم، مشددة على ضرورة وضع ضوابط لاستخدام الشرفات ليس للصغار فقط، بل وللكبار أيضاً.

وأكدت أهمية إغلاق جميع النوافذ من أجل سلامة الأطفال، خصوصاً عندما لا تكون قيد الاستعمال وفي حضور أولياء الأمور، لأن معظم النوافذ يسهل فتحها بالانزلاق حتى بواسطة الطفل الصغير، ومن المهم التأكد من إغلاقها بإحكام.

ودعت إلى ضرورة تركيب القضبان المعدنية على النوافذ، ما يسهم في حماية الأطفال من السقوط، على أن يتم اختيار أجود الأنواع، وأن تكون المسافة بينها متقاربة، بحيث لا تسمح بخروج الطفل من بينها، وأن تكون لها في الوقت ذاته آلية أو طريقة آمنة للفتح عند الحرائق.

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