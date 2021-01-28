الامارات | «التربية» ترفع سن قبول الطلبة 4 أشهر

شكرا لقرائتكم خبر عن «التربية» ترفع سن قبول الطلبة 4 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفعت وزارة التربية والتعليم سن قبول الطلبة 4 أشهر، بحيث يحتسب الحد الأدنى لإكمال السن المعتمدة للتسجيل في 31 أغسطس بدلاً من 31 ديسمبر.

ويطبق القرار على طلبة المدارس الحكومية والخاصة التي تتبع منهاج الوزارة والمدارس الفرنسية، لمن أكمل السن لمعتمدة للتسجيل في 31 أغسطس من العام الدراسي الذي يقبل فيه، بدءا من العام الدراسي لعام 2021 / 2022.

وأوضحت الوزارة أن الحد الأدنى للعمر في العام الدراسي المقبل، بالنسبة لطلبة السنة التمهيدية سيكون ثلاث سنوات بحيث يقبل الأطفال من مواليد 1 سبتمبر 2017 حتى 31 أغسطس 2018، فيما يكون الحد الأدنى لعمر طلبة روضة أولى KG1 أربع سنوات حيث سيقبل الطلبة من مواليد 1 سبتمبر 2016 حتى 31 أغسطس 2017، ويكون الحد الأدنى للعمر في روضة ثانية KG2 خمس سنوات حيث سيقبل الطلبة من مواليد 1 سبتمبر 2015 حتى 31 أغسطس 2016، فيما سيكون الحد الأدنى لعمر الطلبة في الصف الأول ست سنوات بحيث يقبل الطلبة من مواليد 1 سبتمبر 2014 حتى 31 أغسطس 2015.

وأشارت الوزارة إلى احتساب سن قبول الطلبة في المدارس الخاصة التي يبدأ عامها الدراسي في ابريل، ليتم قبول من أكمل السن المعتمدة في 31 من مارس من العام الدراسي الذي يقبل فيه، بدءا من العام الدراسي 2022 / 2023.

وشددت الوزارة على عدم قبول أي استثناءات على التواريخ المحددة في القرار، فيما سيتم دراسة حالة الطلبة القادمين من خارج الدولة ويتم تسجيلهم في مدارس الدولة بناء على استيفائهم سن القبول المعتمدة، لافتة إلى أن التواريخ المحددة في القرار تطبق على تسجيل الطلبة الجدد دون التأثير في الطلبة الملتحقين حالياً في كل صف والمنتقلين الى الصفوف التالية.

جدير بالذكر أن سن القبول في رياض الأطفال العام الدراسي الجاري كان محدداً بأربع سنوات للروضة الأولى، وخمس سنوات للروضة الثانية. فيما حدّدت الوزارة سن القبول بالصف الأول للعام الدراسي الجاري، من أكمل السادسة من عمره ولم يتجاوز الثامنة في 31 ديسمبر 2020.

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