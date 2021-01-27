58.5 % انخفاض البلاغات المجهولة في دبي

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي ( الاتحاد)

أكد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، أن فرق العمل في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بذلت جهوداً جبارة لحفظ الأمن والأمان، وتأدية الرسالة الأمنية على أكمل وجه، ما أدى إلى انخفاض البلاغات المجهولة المُقلقة خلال العام الماضي بنسبة 58.5% مقارنة بنفس الفترة من العام 2019.

جاء ذلك خلال ترؤس المنصوري اجتماع تقييم أداء الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية.

وأظهرت الإحصائيات انخفاضاً في إجمالي البلاغات الجنائية في الربع الرابع من العام الماضي بنسبة 22.5 مقارنة بالربع الرابع من العام 2019، وتم عرض إحصاءات البلاغات المجهولة في الربع الرابع من العام 2020 الذي شهد انخفاضاً بنسبة 3.6% مقارنة بالربع الرابع من العام 2019، كما تم عرض إحصاءات الجرائم غير المقلقة في الربع الرابع من العام الماضي، اذ سجلت انخفاضاً بنسبة 22.9% مقارنة بنفس الفترة من العام 2019.