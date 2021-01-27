الامارات | "أجمل شتاء في العالم "تختتم فعالياتها ومحتواها يحصد أكثر من 500 مليون مشاهدة

شكرا لقرائتكم خبر عن "أجمل شتاء في العالم "تختتم فعالياتها ومحتواها يحصد أكثر من 500 مليون مشاهدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غرّد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، في حسابه على تويتر بمناسبة اختتام فعاليات حملة أجمل شتاء في العالم: " اختتمت حكومة الإمارات اليوم حملة أجمل شتاء في العالم لتشجيع السياحة الداخلية، 950 ألف سائح داخلي وحوالي مليار درهم نتائجها خلال شهر واحد و2000 تغطية إعلامية و215 مليون مشاهدة لفيديوهات تصور الإمارات بطريقة جديدة ومختلفة وموحدة.. ظهر في الحملة جمال الإمارات وجمال العمل كفريق واحد." وأضاف سموه: "الشتاء القادم سيتم إطلاق الحملة في 15-12-2021 بشكل أجمل وأشمل وأفضل بعد أن يكون العالم قد بدأ في التعافي من هذه الجائحة بإذن الله.. وشكري الشخصي لفريق العمل بوزارة الاقتصاد ودوائر السياحة المحلية والمكتب الإعلامي لحكومة الإمارات لهذه الحملة الإماراتية المميزة."



هذا وقد كانت الأرقام القياسية التي حققتها "حملة أجمل شتاء في العالم"، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "، كأول حملة موحدة للسياحة الداخلية على مستوى الدولة، تمثل نجاحاً بمختلف المقاييس ونتيجة مميزة لجهود وتعاون كافة الهيئات السياحية فيها بالشراكة مع وزارة الاقتصاد والمكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات.

هذا ما أكده محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، بأن العمل الجماعي الاتحادي المحلي بروح الفريق الواحد يحقق أفضل النتائج، وأضاف معاليه بأن عدد المشاهدات لمحتوى الحملة قد وصل إلى ما يقارب 500 مليون مشاهدة من مختلف أنحاء العالم، واستقطابها أكثر من 950 ألف سائح داخلي، بعد أن سلطت الضوء طوال 45 يوماً على أجمل المعالم السياحية والترفيهية والثقافية في إمارات الدولة السبع، وأبرزت الهوية السياحية الموحدة للدولة.



وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، أطلق الحملة الشهر الماضي تزامناً مع اعتماد استراتيجية السياحة الداخلية والهوية السياحية الموحدة في القطاع السياحي، كإطار عام موحد للخطط والبرامج والمبادرات الحكومية الهادفة لتعزيز السياحة الداخلية، ومن ضمنها حملة "أجمل شتاء في العالم".



وأشاد القرقاوي بالدور الداعم لوسائل الإعلام التي احتفت بحملة أجمل شتاء في العالم لتحقق أكثر من 2000 تغطية إعلامية محلية وإقليمية وعالمية عن الحملة وصلت إلى 20 مليون شخص.

ونوّه القرقاوي بالتفاعل المجتمعي الكبير من قبل مواطني الدول والمقيمين فيها مع الحملة ومشاركة مكثفة للمؤسسات وقطاعات الأعمال فيها، لافتاً إل أن الحملة أبرزت مواهب واعدة في مجال التصوير الفوتوغرافي والفيديو، وأظهرت معالم الإمارات السياحية بعيون أهلها وسكانها.



وأكد القرقاوي على أن حملة أجمل شتاء في العالم أظهرت معالم الإمارات ووجهاتها المتنوّعة بصورة جديدة متميزة وعرّفت المشاهد في المنطقة والعالم على كنوزها السياحية والطبيعية.

500 مليون مشاهدة

كما قارب عدد مشاهدات الفيديوهات العالمية التي رافقت الحملة وساهمة في تعزيز الهوية السياحية الموحدة للدولة 500 مليون مشاهدة ولاقت ترحيباً وتفاعلاً كبيراً من الجمهور العالمي.

مقاصد سياحية جديدة

وشهدت الحملة شهدت إطلاق معالم سياحية متميزة في مختلف أنحاء الدولة مثل المدرج الروماني في خورفكان ومزرعة الرميلة في الفجيرة وافتتاح متحف عجمان بشكله الجديد.



محتوى عالمي

ودعماً للحملة، نفذ المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات وأكاديمية الإعلام الجديد بدبي بالتعاون مع "بيوتيفول دستينيشنز" العالمية حملة متكاملة لإعداد محتوى رقمي عالمي المستوى يعرّف الجمهور بأبرز المعالم السياحية في الدولة ويسلط الضوء على أجمل التضاريس الطبيعية والوجهات الترفيهية والسياحية والثقافية في إمارات الدولة السبع بالتزامن مع حملة "أجمل شتاء في العالم".



وخلال الفترة من 9 حتى 25 يناير 2021، تم عرض أكثر من 75 فيديو على المنصات الرقمية وصفحات التواصل الاجتماعي لـ"بيوتيفول دستينيشنز" ممثلة في انستغرام، وفيسبوك ويوتيوب، حيث يتضمن المحتوى فيديوهات يومية قصيرة وأخرى أسبوعية تتراوح مدتها دقيقة واحدة وتقدم أجمل معالم الإمارات، إضافة إلى فيديو شامل مدته دقيقتين ونصف يغطي المحاور الخمس يعرض بنهاية الحملة.

وحققت الفيديوهات حوالي 93 مليون مشاهدة حيث أبرزت وجهات الإمارات السبع ضمن خمسة محاور أساسية هي المغامرات، والأنشطة الترفيهية والرياضية في الهواء الطلق، والنشاطات المائية، والثقافية، والمطبخ الإماراتي، حيث تم إنتاج محتوى مبتكر لمختلف المنصات الرقمية لإبراز أهم الوجهات السياحية في دولة الإمارات وتسليط الضوء على تاريخها وتراثها وطبيعتها وتضاريسها المتنوعة.

ووظفت الحملة أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في إنتاج المحتوى الرقمي المبتكر بطرق إبداعية متطورة، مثل التصوير بالطائرات المسيّرة فائقة السرعة، ودمج تقنيات الإنتاج الرقمي، واستخدام تكنولوجيا الواقع المعزز، لإنجاز محتوى شيّق يقدم المعالم السياحية للدولة.



تطبيق ذكي

وأطلقت وزارة الاقتصاد تطبيق "سياحة الإمارات" عبر الهواتف الذكية تتويجاً لحملة أجمل شتاء في العالم كأول حملة تسويقية موحدة للسياحة على مستوى الدولة.

ويتيح تطبيق "سياحة الإمارات" في المرحلة الأولية عروضاً حصرية وحسومات غير مسبوقة تتضمن حوالي 78 من الفنادق ومرافق الضيافة؛ و50 مطعماً؛ و147 وجهةً سياحية ومركزاً ترفيهياً على مستوى الدولة. ويبلغ عدد العروض التي يتضمنها هذا التطبيق 275 عرضاً.

كما يقدم التطبيق معلومات متميزة عن أبرز الوجهات السياحية والمعالم الترفيهية التي تزخر بها الإمارات، بما تضم من أكثر من 600 مقصد سياحي في مختلف أنحاء الدولة وعلى امتداد إماراتها السبع.



تحدي أجمل شتاء

وتزامناً مع الحملة وتفاعلاً مع إقبال الجمهور على المشاركة في فعالياتها، أطلقت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، #تحدي_أجمل_شتاء_في_العالم لالتقاط أجمل معالم الإمارات بعدسات المواطنين والمقيمين، وتسليط الضوء على أبرز كنوزها الطبيعية والتاريخية والتراثية من خلال المواد التي أعدوها وشاركوها لأجمل الوجهات السياحية في مختلف أنحاء الدولة وذلك بدعم من المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات.





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