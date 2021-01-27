4 سنوات سن قبول الطلبة في الروضة الأولى... ولا استثناءات

ابوظبي - سيف اليزيد - دينا جوني (دبي) – عدّلت وزارة التربية والتعليم قرار سن قبول الطلبة في صفوف المرحلة التأسيسية في المدارس الحكومية والخاصة. وسيصبح قبول الطلبة في صفوف الروضة الأولى، بناء على القرار الجديد، لمن بلغ عمر الأربع سنوات في شهر سبتمبر من العام الدراسي الذي يدخل فيه الطالب المدرسة، بعد أن كان سن القبول ثلاث سنوات منذ العام 2014.

وجاء في القرار الوزاري رقم (5) للعام 2021 الذي حصلت «الاتحاد» على نسخة منه، أنه يتم احتساب سن قبول الطلبة في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تتبع منهاج الوزارة، والمدارس الفرنسية لمن أكمل السن المعتمد للتسجيل في 31 أغسطس من العام الدراسي الذي يقبل فيه، بدءاً من العام الدراسي المقبل 2021-2022.

وجاء في الجدول المرفق في القرار الوزاري، أن الحدّ الأدنى لعمر الطالب المقبول في السنة التمهيدية 3 سنوات من مواليد الأول من سبتمبر 2017، إلى 31 اغسطس 2018، وفي الروضة الأولى 4 سنوات من الأول من سبتمبر 2016 إلى 31 اغسطس 2017، وفي الروضة الثانية 5 سنوات من الأول من سبتمبر 2015 إلى 31 أغسطس 2016، وفي الصف الأول 6 سنوات من الأول من سبتمبر 2014 إلى 31 اغسطس 2015.

ولفتت الوزارة أن هذا التعديلات ستلتزم بها المدارس الخاصة التي تتبع المناهج الأجنبية الدولية والتي يبدأ عامها الدراسي في شهر سبتمبر. أما المدارس التي يبدأ عامها الدراسي في شهر أبريل، فستلتزم بالقرار، بدءاً من العام الدراسي 2022-2023.

كما أنه لن يتم قبول اي استثناءات على القرار المعتمد. أما الطلبة القادمين من الخارج فسيتم تسجيلهم في مدارس الدولة بناء على استيفائهم لسن القبول المعتمد بعد دراسة كل حالة على حدة. وأشارت الوزارة في القرار، أن هذه التعديلات لا تؤثر على الطلبة الملتحقين في كل صف أو المنتقلين إلى الصفوف الأخرى، وإنما على تسجيل الطلبة الجدد في المدارس.