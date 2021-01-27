محمد بن راشد: نختتم حملة «أجمل شتاء في العالم»

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن حكومة الإمارات اختتمت، اليوم، حملة أجمل شتاء في العالم لتشجيع السياحة الداخلية.

وقال سموه، عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «اختتمت حكومة الإمارات اليوم حملة أجمل شتاء في العالم لتشجيع السياحة الداخلية، 950 ألف سائح داخلي وحوالي مليار درهم نتائجها خلال شهر واحد و2000 تغطية إعلامية و215 مليون مشاهدة لفيديوهات تصور الإمارات بطريقة جديدة ومختلفة وموحدة.. ظهر في الحملة جمال الإمارات وجمال العمل كفريق واحد».

وأضاف سموه: «الشتاء القادم سيتم إطلاق الحملة في 15-12-2021 بشكل أجمل وأشمل وأفضل بعد أن يكون العالم قد بدأ في التعافي من هذه الجائحة، بإذن الله.. وشكري الشخصي لفريق العمل بوزارة الاقتصاد ودوائر السياحة المحلية والمكتب الإعلامي لحكومة الإمارات لهذه الحملة الإماراتية المميزة أجمل شتاء في العالم».

ونشر سموه مقطع الفيديو التالي على حسابه الرسمي على «تويتر».