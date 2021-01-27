«تجسير الحدود»: الشجرة المباركة سر استدامة الأرض

الإمارات

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بتوجيهات معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، أصدرت الأمانة العامة للجائزة تقريراً علمياً دولياً بعنوان «تجسير الحدود 2021»، يركز الكتاب على كيف يمكن للتعاون الإقليمي الحيوي تحويل صناعة نخيل التمر إلى نموذج ناجح للاقتصاد الدائري، وصدر التقرير احتفالاً بذكرى عقد الأمم المتحدة لاستعادة النظام البيئي (2021-2030).

وأعرب معاليه عن تقديره لفريق العمل الذي قام بإعداد هذا التقرير بمساهمة من 46 جهة ومنظمة دولية وعدداً من الخبراء يمثلون 21 دولة بالعالم الذين أكدوا أن شجرة النحيل المباركة سر استدامة كوكب الأرض.

وقال الدكتور عبد الوهاب زايد، الذي أعد التقرير: يمكن لكل شجرة نخيل أن تمتص حوالي 200 كيلوجرام من ثاني أكسيد الكربون سنوياً. وهذا يعني أن 100 مليون شجرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لديها القدرة على امتصاص حوالي 28.7 ميجا طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً. وأضاف دكتور زايد أن هذا التقرير يقدم لنا فرصة لإعادة بناء مجتمعنا واقتصاداتنا فهو أكثر من مجرد بصيص من الأمل.



