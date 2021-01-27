الامارات | خليجي يوجه لطليقته 3 طعنات.. وينكر أمام المحكمة

شكرا لقرائتكم خبر عن خليجي يوجه لطليقته 3 طعنات.. وينكر أمام المحكمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سدد خليجي ثلاث طعنات لطليقته، إثر خلافات بينهما على حضانة أطفالهما، ما أدى إصابتها بتشوه وعاهة مستديم بالوجه وجرح قطعي في الذراع والساق، وذلك بعد أن اعترض طريقها وصطدم سيارتها، وفق أوراق القضية.

ووجهت النيابة العامة إليه تهم الاعتداء على سلامة جسم المجني عليها بأن تعمد الاصطدام بسيارتها والتعدي عليها بالضرب بسكين، محدثا بها عاهة مستديمة وتشوه بالوجه، كما وجه لها ألفاظاً تخدش الشرف.

وقالت المجني عليها في التحقيقات، إن طليقها حاول فتح باب السيارة لكنها أغلقت الأبواب من الداخل، الأمر الذي جعله يقود سيارته ويصطدم بها مرتين ما أدى إلى تحطم زجاج السيارة.

وأضافت أن المتهم نزل من سيارته ممسكاً بسكين وطعنها ثلاث طعنات في وجهها وذراعها الأيمن وقدمها اليمنى، وسبها أمام المارة بألفاظ خادشة، قبل أن يتدخل أحد الأشخاص وينقذها، لافتة إلى أنها تلقت 12 غرزة في الذراع الأيمن، ومثلها في الساق اليسرى، وخياطة داخلية وخارجية في الخد الأيسر.

وأنكر المتهم خلال التحقيقات، صدمه سيارة طليقته أو الاعتداء عليها، وأفاد بأنه كان حادث مروري عادي، والبلاغ المقدم ضده كيدي، وأنه لا يعلم شيئا عن الإصابات التي لحقت بالمجني عليها.

وأوضح أنه فوجئ وقت وقوع التصادم بوجود طليقته داخل السيارة، وحاول إخراجها من المركبة دون أن يعتدي عليها.

وقال ضابط تحريات في شرطة رأس الخيمة أمام المحكمة، إن المتهم لاحق المجني عليها أثناء سيرها بسيارتها، وتمكن من إيقاف وحاول التحدث معها ثم صدم سيارتها، وتعدى عليها بسكين، وقام المارة بمنعه فترك السيارة ولاذ بالفرار.

وقالت محامية الدفاع عن المجني عليها، حنان البايض أمام المحكمة، إن كل الوقائع تشير إلى أن المتهم ارتكب جريمته بهدف الشروع في قتل المجني عليها، الاعتداء عليها ليس تعدى أفضى إلى عاهة مستديمة، حسبما أشارت النيابة العامة، إذ أن لدى المتهم نية لإزهاق روح المجني عليها لحيازته السكين المستخدم في الحادث.

وذكرت أن ظروف الجريمة تشير إلى أن المتهم ارتكب الجريمة بفعل يوصف بأنه شروعا بالقتل وليس تعدي أفضى إلى عامة مستديمة، مطالبة بتعديل الوصف والقيد للتهم محل الاسناد من الاعتداء المفضي إلى عاهة مستديمة إلى الشروع في القتل، وتطبيق أقصى عقوبة بحق المتهم، وأجلت المحكمة القضية إلى الجلسة المقبل للنطق بالحكم.

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