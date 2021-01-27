الامارات | محمد بن راشد: اختتمت حكومة الإمارات اليوم حملة #أجمل_شتاء_في_العالم

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: اختتمت حكومة الإمارات اليوم حملة #أجمل_شتاء_في_العالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عبر حساب سموه بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، اختتمت حكومة الإمارات اليوم حملة #أجمل_شتاء_في_العالم لتشجيع السياحة الداخلية، 950 ألف سائح داخلي وحوالي مليار درهم نتائجها خلال شهر واحد و2000 تغطية اعلامية و٢١٥ مليون مشاهدة لفيديوهات تصور الامارات بطريقة جديدة ومختلفة وموحدة..ظهر في الحملة جمال الإمارات وجمال العمل كفريق واحد.

وأضاف سموه قائلاً: الشتاء القادم سيتم اطلاق الحملة في 15_12_2021 بشكل أجمل وأشمل وأفضل بعد أن يكون العالم قد بدأ في التعافي من هذه الجائحة بإذن الله..وشكري الشخصي لفريق العمل بوزارة الاقتصاد ودوائر السياحة المحلية والمكتب الاعلامي لحكومة الامارات لهذه الحملة الإماراتية المميزة.

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