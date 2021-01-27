الامارات | حاكم الشارقة يوجه بتوظيف 1000 مواطن خلال 2021‎

شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم الشارقة يوجه بتوظيف 1000 مواطن خلال 2021‎ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، عبر برنامج الخط المباشر اليوم، دائرة الموارد البشرية في الامارة بتوظيف 1000 من مواطني ومواطنات الامارة خلال 2021، في كافة مدن ومناطق الشارقة، المنطقة الوسطى المنطقة الشرقية والحمرية، وبموازنة تقدر بـ 300 مليون درهم.

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