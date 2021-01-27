الامارات | كهرباء الشارقة تكشف عن تنفيذ 3 خطوط استراتيجية لنقل المياه بكلفة 121 مليون درهم

شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء الشارقة تكشف عن تنفيذ 3 خطوط استراتيجية لنقل المياه بكلفة 121 مليون درهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت هيئة كهرباء ومياه الشارقة عن تنفيذ عدد 3 مشروعات تطويرية استراتيجة في مجال خطوط نقل المياه وزيادة طاقتها الاستيعابية بتكلفة تصل إلى 121,920 مليون درهم و تشمل تنفيذ مشروع تمديد خط مياه من منطقة (حمده) إلى منطقة (البديع) بطول أجمالي (55000) متر وقطر 800 ملم حيث بلغت نسبة الانجاز في المشروع 91 % ، وتنفيذ خط المياه الرئيسي من منطقة النهدة إلى منطقة الصناعية 4 بقطر 800 ملم و بطول 5335 متر، و قد بلغت نسبة الانجاز 7% كما بدأ العمل في مشروع خط نقل المياه من الرحمانية 1 إلى العزرة بقطر 600 ملم و طول 12300 متر وبدأ توريد الأنابيب إلى الموقع.

وصرح رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة سعيد السويدي أن الهيئة تسعى إلى تدعيم شبكات نقل المياه ورفع كميات التدفق المائي، لتلبية النمو المتسارع على المياه في مختلف مناطق الشارقة ووضعت الهيئة استراتيجية لاستدامة المياه ، وتطوير الشبكات من خلال تنفيذ توسعات ومشاريع تطويرية طموحة لمواكبة مسيرة التنمية الشاملة في مجالات البنى التحتية والطفرة الانشائية والاقتصادية والحضارية الكبيرة التي تشهدها إمارة الشارقة يقيادة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو الملجس الأعلى حاكم الشارقة.

ومن جانبه أوضح مدير إدارة المياه المهندس عصام الملا أن الخطوط الجديدة التي تنفذها الهيئة تتم وفق أفضل المواصفات ويتم خلالها استخدام تمديدات مصنوعة من مادة الكاربون ستيل المعزول ليتناسب مع المتطلبات الصحية ، وتعتبر أكثر الأنابيب المستخدمة قوة و صلابة و تحمل للضغوط و أقل عرضة للتلف أو الكسر في مجال نقل المياه. مما سيعزز و يضمن تنوع مصادر المياه في مدينة الشارقة لضمان استمرارية الخدمة و منع أي انقطاع أو ضعف في تدفق المياه.

وأشار إلى أن مشروع خط المياه من منطقة (حمده) إلى منطقة (البديع) بطول أجمالي (55000) متر وقطر 800 ملم سيعزز ويضمن تنوع مصادر المياه في مدينة الشارقة لضمان استمرارية الخدمة وتم تقسيم المشروع إلي ثلاثة مراحل لسرعة الإنجاز بحيث يجري العمل فيها في وقت واحد وبتكلفة إجمالية قدرها 96 مليون درهم غير شاملة لقيمة المواد ، و قد بلغ متوسط نسبة الإنجاز للمراحل الثلاثة حوالي 91% كما يتم تنفيذ خط المياه الرئيسي من منطقة النهدة إلى منطقة الصناعية 4 بتكلفة بلغت 13.6 مليون درهم غير شاملة لقيمة المواد، و بقطر 800 ملم و بطول 5335 متر، و قد بلغت نسبة الانجاز 7% وبدأ العمل في مشروع خط النقل من الرحمانية 1 إلى العزرة بتكلفة 12.32 مليون درهم غير شاملة قيمة المواد ، و بقطر 600 ملم و طول 12300متر و قد بدأ توريد الأنابيب المصنوعة من مادة الكاربون ستيل إلى الموقع.

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