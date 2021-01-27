الامارات | 45% نسبة انخفاض الحوادث المرورية الجسيمة في عجمان خلال 2020

شكرا لقرائتكم خبر عن 45% نسبة انخفاض الحوادث المرورية الجسيمة في عجمان خلال 2020 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صرح نائب مدير عام العمليات الشرطية بشرطة عجمان، العميد خالد محمد النعيمي أن نسبة وفيات حوادث السير البليغة في عجمان خلال عام 2020 انخفضت بنسبة 45% ما ساهم بتحقيق هدف وزارة الداخلية الاستراتيجي المتمثل بتعزيز أمن الطرق.

وأوضح نائب مدير عام العمليات الشرطية بأن الوفيات الناتجة عن حوادث السير انخفضت من 15 وفـاة عـام 2019 إلـى 10 وفـيات عـام 2020 % بنسبة انخفاض بلغت 33%، لافتاً إلى أن هناك انخفاضاً في إجمالي عدد الحوادث البسيطة، إذ شهدت الإمارة وقوع 36 ألف و613 حادث مروري بسيط خلال عام 2019، بينما شهد عام 2020 وقوع 29 ألف و744 حادث مروري بسيط بنسبة انخفاض 19%، كما انخفضت حوادث الدهس من 79 حادثاً عام 2019 إلى 44 عام 2020 بنسبة انخفاض بلغت 44%.

وحول الأسباب الرئيسية لوقوع الحوادث المرورية خلال العام الماضي أفاد بأن معظم الحوادث التي وقعت كانت بسبب السرعة الزائدة للمركبات والانشغال بغير الطريق، وعدم الالتزام بالمسار الخاص، وكذلك التجاوز الخاطئ للطريق وعدم الانتباه خلال القيادة، وعدم ترك المسافة الكافية للمركبة الأمامية أثناء القيادة.

وأكد نائب مدير عام العمليات الشرطية أن الأمر يرجع إلى اهتمام وحرص الشرطة على تكثيف حملات الضبط المروري، وتطبيق العديد من المبادرات المرورية ما ساعد في خفض نسبة الحوادث البليغة، وكذلـك توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مراقبة الطرق، إضافة إلى التواصل المستمر مع دائرة البلدية والتخطيط لتعزيز سلامة الطرق وإنشاء الجسور بالتعاون مع الشركاء، بالإضافة إلى جهود الشرطة في زيادة عدد الدوريات المرورية ورقباء السير لإحكام الرقابة على الطرقات وانتشار دوريات أمان للمساهمة في الحد من ازدياد عدد الحوادث، وانسيابية الحركة المرورية مع ازدياد الكثافة السكانية في الإمارة، كما بذلت الشرطة جهودها في تكثيف التوعية المرورية لكافة فئات المجتمع وتعزيز وعي مستخدمي الطريق.

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