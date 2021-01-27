مجموعة هيونداي موتور تكشف عن روبوت DAL-e المطور لخدمة العملاء

كشفت مجموعة هيونداي موتور روبوت متطور الأداء لخدمة العملاء في العاصمة الجنوب كوريا سيول لتقديم خدمات استثنائية بأي وقت ممكن في ظل التحديات الراهنة التي فرضها كوفيد-19، حيث تسعى لخلق بيئة خالية من الاتصال البشري عن طريق الذكاء الاصطناعي. تم تطوير روبوت "“DAL-e والذي ينص على إعطاء الزبائن تجربة المساعدة، التواصل والقيادة باستخدام التواصل الآلي الذي يعتمد على نظام إدراك اللغات المتعددة.

صمم روبوتDAL-e ليكون رائدا في تقديم خدمات العملاء الآلية مستقبلا والمزود بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي للتعرف على وجوه العملاء والتواصل معهم عن طريق آلية تحديد اللغات.

وأشاردونغ جين هين، نائب الرئيس ورئيس مخبر أبحاث الروبوتات في مجموعة هيونداي موتور، إلى انه من المتوقع أن يصبح DAL-e ممثل خدمة العملاء عن طريق توصيل الرسائل بطريقة أكثر شخصية من الروبوتات التقليدية الأخرى.

وأضاف: " ستوفر الروبوت تجارب جديدة وقيمة لعملائنا الكرام من خلال تحديثات والإضافات المستمرة على DAL-e، ونتطلع إلى توفير تجربة استثنائية للعملاء من خلال تأمين بيئة تركز على سلامتهم من دون الحاجة إلى التواصل المباشر. ونهدف إلى تمكين الروبوت من التفاعل مع العملاء بطريقة سهلة وممتعة بنفس الوقت مع الحفاظ على المعايير الممتازة خلال تقديم هذه الخدمات".

ومن المتوقع أن يتم استخدام DAL-e بشكل مبدئي في مختلف الاقسام التي تتطلب التواصل مع العملاء ضمن المعارض الاخرى لـ مجموعة هيونداي موتور وشركة كيا العالميتين.

يبلغ حجم روبوت DAL-e 1,160 X 600 X 600 ملي ميتر ووزن يبلغ 80 كغ والذي يعتبر أخف وأكثر إحكاما من روبوتات خدمة العملاء الأخرى. تم تصميمه بميزات تتسم بإظهار مشاعر الود والتعاطف مع العملاء لضمان التواصل الوثيق والتفاعل مع حاجاتهم أثناء تقديم الخدمة.

يمكن للروبوت أيضا إنشاء حوار كامل تلقائيا مع العميل لتزويده بمعلومات حول المنتجات المعروضة والتفاعل مع الأوامر اللفظية والشاشة التي تعمل باللمس. مع إمكانية البدأ بنقاش والتحدث مع العملاء. وفي حالة الوضع الحالي المفروض خلال الجائحة، يمكن للروبوت القيام بنصح العميل بإرتداء كمامة الوجه في حال دخول المعرض بدونها.

تم إطلاق الروبوت DAL-e لتسهيل سير العمل للموظفين ومساعدة العملاء، بما في ذلك الذين يتجنبون مساعدة الطاقم البشري في ضوء الظروف الحالية. كما يساعد زوار المعرض في أوقات الذروة المزدحمة خلال نهاية الاسبوع.

تخطط شركة هيونداي لتحديث روبوت DAL-e باستمرار استنادا على البيانات من العمليات التجريبية، مما يحسن قدراته كروبوت آلي متقدم.