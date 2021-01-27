مطعم وركن المشروبات البريطاني فوكس جلوف يفتتح أبوابه في قلب سوهو جاردن

أعلنت سوهو جاردن، وجهة الطعام والتجارب الترفيهية الاستثنائية وسط مدينة دبي النابض بالحياة، عن إطلاق أحدث إضافاتها الرائعة، فوكس جلوف. ويتميز المطعم وركن المشروبات البريطاني بموقعه في قلب سوهو جاردن بجانب ركن المشروبات الفسيح الذي تم افتتاحه حديثاً في الهواء الطلق والمجاور لمضمار الميدان للسباقات.

ويتألق فوكس جلوف بديكورات تقليدية أنيقة مع لمسات عصرية وسط أجواء ودية ومرحة، ويدعو ضيوفه لاختبار تجارب المأكولات والمشروبات البريطانية الأصيلة التي تلبي مختلف الأذواق والتفضيلات، ما يجعل منه الوجهة الأمثل لقضاء أوقات ممتعة برفقة أفراد العائلة أو الأصدقاء. وتنتشر شاشات التلفاز في مواقع مميزة داخل المطعم ليضمن لعشاق الرياضة متابعة مختلف الفعاليات الرياضية المباشرة، كما يخصص مساحات مريحة ومعزولة للراغبين بالاستمتاع بتجربة أكثر خصوصية أثناء زيارتهم.

ويقدم فوكس جلوف للذواقة باقة مختارة من أشهى الأطباق البريطانية والعالمية، ابتداءً من المقبلات والسلطات وصولاً إلى الوجبات الرئيسية وأطباق المشاوي وأصناف الحلويات. وحرص رئيس الطهاة البريطاني نيك والش وفريقه على ابتكار قائمة الطعام التي وتتضمن أطباقاً شهية من بينها بيض السُمان الإسكتلندي، وفطيرة السلمون والسلطعون مع البقدونس، وطبق السمك والبطاطس المقلية، وطبق يخنة لانكشاير هوت بوت، ودجاج تِكّا بالتي، بالإضافة إلى لحم أضلاع وخاصرة عجل واجيو، ولحم الضأن النيوزيلندي، وسمك القاروص، وغيرها الكثير. وسيكون عشاق الحلويات على موعد مع خيارات لا تقاوم مثل براونيز الشوكولاتة، وبودينج التوفي، وفطائر الوافل محلية الصنع، وغيرها الكثير.

كما تقدم الوجهة البريطانية الأصيلة مجموعة واسعة تضم 74 صنفاً من مشروبات الشعير، من بينها شراب الشعير البريطاني والأيرلندي ومشروبات الشعير المميزة، إضافة إلى غيرها الكثير من الكوكتيلات الخاصة وكوكتيلات هول أوف فيم الشهيرة، يحضرها خبراء تحضير المشروبات في المطعم. كما يقدم فوكس جلوف باقة واسعة من عصائر العنب، بما فيها الأبيض والأحمر والوردي، ما يضمن تلبية مختلف الأذواق.

وفي تعليقه على الافتتاح، قال جون صليبا، المدير التنفيذي لمشروع سوهو جاردن: "يسرنا أن نبدأ العام الجديد بافتتاح فوكس جلوف، أحدث إضافاتنا إلى مشروع سوهو جاردن، والذي يشكل الخطوة التالية في رحلتنا إلى صدارة وجهات الترفيه في دبي، حيث نسعى إلى توسيع محفظتنا المتنوعة من الوجهات الترفيهية المميزة وجمعها في مكان واحد. ويسعدنا استقبال الضيوف في سوهو جاردن، ونتطلع من خلال فوكس جلوف إلى تقديم تجربة بريطانية أصيلة من قلب مدينة دبي خلال الأعوام القادمة".

ويستقبل فوكس جلوف الضيوف طيلة أيام الأسبوع، ويقدم لهم العديد من العروض اليومية والأسبوعية، تتضمن عرض الساعة السعيدة وغداء العمل وأمسية السيدات وغيرها الكثير. ويحظى المطعم الجديد بموقع مركزي مع إمكانية الوصول مباشرة إلى ركن المشروبات المفتوح وجميع النوادي التابعة لسوهو جاردن.