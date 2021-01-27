جامعة أبوظبي تحفز إبداع الطلبة من خلال مسابقة "جامعة أبوظبي تبتكر" السنوية

أطلق مركز جامعة أبوظبي للابتكار مسابقة "جامعة أبوظبي تبتكر" احتفاءً بشهر الإمارات للابتكار للعام 2021، وتماشياً مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة القائمة على تعزيز المعرفة والابتكار وانطلاقاً من إيمان الجامعة بالدور المحوري للابتكار في رفد مخرجات المنظومة التعليمية. ودعت جامعة أبوظبي الطلبة إلى مشاركة أفكارهم المبتكرة لمواصلة تحسين الحياة الطلابية والتجربة التعليمية والتفوق الأكاديمي في الجامعة.

وتستقبل المسابقة مشاركات الطلبة ضمن ثلاث فئات تضمنت "طلبة جامعة أبوظبي يتفوقون" التي تركز على تحسين الوسائل التعليمية والتجربة الطلابية في القاعات الدراسية والمناهج وكذلك الأنشطة التعليمية خارج القاعات الدراسية. وفئة "جامعة أبوظبي ترد الجميل" التي تستعرض الأفكار التي تركز على السبل التي يمكن لجامعة أبوظبي من خلالها رد الجميل للمجتمع عبر التعاون مع المدارس والمؤسسات الحكومية والمجموعات الخاصة ومؤسسات الحفاظ على البيئة. أما فئة "التعايش مع إجراءات التباعد الاجتماعي"، والتي تم طرحها في ظل جائحة كوفيد-19، فتشجع الأفكار الرامية إلى تحسين وتعزيز الصحة النفسية والبدنية خلال الظروف الراهنة وكيفية التأقلم مع إجراءات التباعد الاجتماعي ونظام التعليم عن بعد.

وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة بترا توركاما، مديرة الابتكار في الجامعة: "إيماناً بدور وأهمية الابتكار في رفد وتطور المنظومة الأكاديمية، تلتزم جامعة أبوظبي بتسليح الطلبة بالأدوات والموارد التي تمكنهم من المضي قدماً في مسيرتهم الأكاديمية، وتحفزهم على إطلاق العنان لإبداعاتهم وخلق أفكار رائدة ومبتكرة يمكن تطبيقها على أرض الواقع."

وأضافت توركاما: "واحتفاءً بشهر الإمارات للابتكار، والذي يُعد من أبرز المبادرات التي تحتفي فيها جامعة أبوظبي مع طلبتها وكوادرها التدريسية والإدارية سنوياً فيما يتعلق بجانب الابتكار، فإنه يسعدنا أن نوفر للطلبة منصة ابتكار توفر لهم الدعم وتجمعهم للعمل والتعاون سوياً وتبادل أفكارهم الإبداعية، حيث يُعتبر الابتكار من الركائز الأساسية التي نؤمن بدورها المحوري في تمكين الطلبة وتحقيق التفوق الأكاديمي والفكري داخل القاعات الدراسية وخارجها، للإسهام في تطوير مجتمع جامعة أبوظبي وتقديم تجربة تعليمية شاملة بما يتماشى مع رؤيتها 2022. وندعو الطلبة إلى إطلاق العنان لإمكاناتهم الإبداعية والمشاركة في مبادرات الجامعة خلال شهر الابتكار التي تساهم في رفع الوعي بالابتكار وأهميته وتفتح آفاق جديدة أمام الأجيال القادمة من المبتكرين."

وتستمر مسابقة "جامعة أبوظبي تبتكر" من 20 يناير لغاية 20 فبراير 2021، وسيتم الإعلان عن الطلبة الفائزين في المسابقة في 28 فبراير 2021. ويمكن للطلبة الراغبين في المشاركة في المسابقة التسجيل وتقديم أفكارهم من خلال البريد الإلكتروني [email protected] قبل تاريخ 20 فبراير 2021.

وتأسس مركز الابتكار عام 2017 ليفتح آفاقاً جديدة لسبل التواصل مع الشركات والجهات الحكومية والمدارس وإرساء مكانة جامعة أبوظبي كحاضنة للابتكار وريادة الأعمال. ويسلط المركز الضوء على سبل إثراء تجربة الطلبة في الجامعة من خلال عدة وسائل بما في ذلك المزيد من المساقات الاختيارية، الوسائل التعليمية التجريبية، الأنشطة اللامنهجية، دراسات الحالة حول مؤسسات وطنية وعالمية، التعلم من الأقران، برامج التوجيه، التعاون بين مختلف المساقات، وفرص التدريب الفعال. ويضم المركز نادٍ لرواد الأعمال وبرنامجاً حاضناً للمبتكرين.