مجموعة أسكوت العالمية للفنادق تصدر تقرير أدائها السنوي لعام 2020

أعلنت شركة "أسكوت المحدودة" (أسكوت)، أكبر مالك ومشغل للشقق الفندقية في العالم، والمملوكة بالكامل من قبل شركة "كابيتالاند"، عن تحقيق رقم قياسي جديد في سجلها الحافل، حيث أضافت أكثر من 14,200 شقة فندقية ضمن 71 فندق تابع لها حول العالم في عام 2020، وذلك في ضوء رؤيتها الرامية إلى تنمية محفظتها العالمية لتصل إلى 160,000 شقة فندقية بحلول عام 2023. وبالرغم من التحديات التي رافقت فترة انتشار كوفيد-19، نجحت المجموعة الرائدة بتجاوز المعدل المُسجّل في عام 2019، لتحقق نمواً قياسياً للعام الرابع على التوالي.

وبهذه المناسبة، قال كيفن جوه، الرئيس التنفيذي لمجموعة "كابيتالاند" السكنية العالمية، والرئيس التنفيذي لشركة أسكوت: "أكدت فترة الوباء على مرونة نموذج الأعمال الذي تتبعه أسكوت، حيث يواصل ملّاك الفنادق توقيع اتفاقيات إدارة وعقود امتياز جديدة معنا، ما ساعدنا على تسجيل نمو قياسي جديد في عام 2020، وهو العام الرابع على التوالي الذي نحقق فيه إنجازاً كهذا. نواصل تعزيز إيراداتنا في المستقبل من خلال هذه العقود الجديدة. ونعتزم خلال عام 2021 افتتاح أكثر من 80 فندقاً مع حوالي 17 ألف شقة حول العالم. سنستمر في بحثنا عن الفرص المثالية لتوسيع حضورنا الرائد من خلال توقيع عقود إدارة وامتياز وشراكات استراتيجية، وسنكون مستعدين لاغتنام أفضل الفرص الاستثمارية المتاحة".

كما كشفت أسكوت عن هدفها الجديد المتمثل في تعزيز محفظتها الحالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا من خلال إضافة 6 آلاف شقة على مدى السنوات الخمس القادمة، ليبلغ المعدل الإجمالي المرتقب 10 آلاف شقة بحلول عام 2025. تمتلك أسكوت حالياً 16 فندقاً قيد التطوير وتعتزم إضافة 2,003 شقة بالمنطقة في ضوء مشاريعها المرتقبة على مدى العامين المقبلين. وبعد ترسيخ مكانتها كعلامة رائدة في الشرق الأوسط، تسعى أسكوت إلى تقوية حضورها الجغرافي ضمن الأسواق الناشئة في إفريقيا من خلال خمس فنادق قيد الإنشاء في الفترة الراهنة.

وبهذه المناسبة، قال فينسينت ميكوليس، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا والهند: "بالرغم من التحديات التي واجهت قطاع الضيافة حول العالم في عام 2020، ساهم نموذج أعمالنا في الحفاظ على مستوى أدائنا القوي ومسيرتنا الحكيمة. وبالتزامن مع حرصنا على توسيع موقعنا في الشرق الأوسط، وتعزيز حضورنا القوي في أسواق رئيسية مثل المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات الإمارات العربية المتحدة، ينصب تركيزنا خلال السنوات الخمس القادمة على تعزيز حضورنا الجغرافي ضمن الأسواق الإفريقية الناشئة. وسنواصل الارتقاء بمحفظتها الإقليمية تلبيةً لخطة النمو الطموحة لدينا، والتي تتمحور حول الوصول إلى المعدل الإجمالي الذي يبلغ 10 آلاف شقة فندقية بحلول عام 2025، فضلاً عن إطلاق علامات أسكوت في البلدان الرئيسية التي تحتاج أسواقها إلى فنادق وشقق فندقية تحمل توقيع علامات تجارية عالمية".

أحدثت الشركة العالمية المختصة بتشغيل الشقق الفندقية تحولاً في قطاع الفنادق المُخدّمة خلال فترة عام 2020 من خلال نموذج أعمالها المستدام، حيث أطلقت تقنيات سكن مبتكرة مثل مبادرات "أسكوت كيرز" و"وورك إن ريزدنس" التي تلتزم بتوفير منازل آمنة وأجنحة مثالية للعمل في ظلّ التحديات المفروضة جراء كوفيد-19. وقد وقّعت المجموعة في يوليو 2020 اتفاقية عالمية مع "فيرو فيريتاس"، الرائدة عالمياً في مجالات الاختبار والتفتيش وإصدار الشهادات، في إطار مبادرتها "اسكوت كيرز"، لتصبح بذلك أول شركة مشغّلة للشقق الفندقية المخدّمة تحصل على شهادة التميز في إجراءات السلامة والنظافة من "فيرو فيريتاس". وحافظت أسكوت على وتيرتها الزاخمة لتطلق في أغسطس 2020 نماذج أعمال فعّالة تستثمر مساحات الفنادق وتوسع باقة العروض الخدمية لديها بهدف تعزيز موقعها الرائد في القطاع السكني بالتزامن مع أسلوب الحياة الجديد. كما طرحت المجموعة عروض "مكافآت أسكوت ستار للشركات" للمسافرين من رجال الأعمال في إطار برنامج الولاء الخاص بها، فضلاً عن عرض الإقامة الطويلة للارتقاء بتجارب ضيوفها.

وأضاف جوه: "لم نكن بمنأى عن التأثيرات التي فرضها كوفيد-19 على العمليات التشغيلية في القطاع السياحي، ومع ذلك، نعتقد أن وتيرة الطلب الأساسي على الخدمات السكنية ما تزال مستقرة، وسيعود الزخم بسرعة حالما تتم السيطرة على الوباء العالمي. وفي هذه الأثناء، نواصل البحث عن فرص جديدة في خضم الأزمة الراهنة، حيث حرصنا على استثمار الشقق المُخدمة ذات التصاميم الجيدة والمساحات الفسيحة من أسكوت لتلبية الطلب المحلي ومتابعة تنفيذ الأعمال الجديدة في الوقت نفسه. وقد جمعت أعمال أسكوت الجديدة مثل مبادرات "وورك إن ريزدنس" و"سبيس آز إ سيرفس" أكثر من 91 مليون3 دولار أمريكي في عام 2020. ومع انتشار اللقاحات العالمية وتطبيق بروتوكولات الفحوصات الطبية لتمهيد الطريق أمام عودة النشاط التدريجي لحركة السفر العالمية، ستعود أسكوت بشكل أقوى مع قيمة أكبر لشركائنا وضيوفنا".

تجدر الإشارة إلى أن برنامج الولاء مكافآت أسكوت ستار قد ساهم في دعم مسيرة الشركة التوسعية، كما ازداد عدد الأعضاء المشاركين بنسبة 45% خلال عام 2019. في حين، شكّل تطبيق الأجهزة المحمولة Discover ASR الجديد منصة رقمية مختصة بتقديم خدمات الكونسيرج على مدار الساعة وطوال ايام الأسبوع، موفراً مزيداً من القيمة والمرونة لأعضاء برنامج الولاء مكافآت أسكوت ستار بهدف تعزيز تجربتهم الراقية مع العلامة. ويتيح التطبيق لأعضاء برنامج الولاء مكافآت أسكوت ستار فرصة البحث عن عروض خاصة وحجز إقاماتهم ضمن ما يقارب 200 فندق مشارك في أكثر من 25 بلد وما يزيد عن 85 مدينة. ويمكن للضيوف أيضاً دخول شققهم باستخدام المفاتيح الرقمية. وتشتمل مبادرات مكافآت أسكوت ستار التي تدعم نمو المجموعة شراء نقاط مكافآت أسكوت ستار عبر الإنترنت، والوصول إلى وضع العضو المتميّز، إلى جانب الاستفادة من مزايا تبادل النقاط بين برامج كابيتال ستار ومكافآت أسكوت ستار، والتي تتيح لأعضاء برنامج مكافآت أسكوت ستار اكتساب مزيدٍ من النقاط أو ترقية فئات العضوية لديهم.