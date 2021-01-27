الامارات | إغلاق مؤقت لسوق السمك بالفجيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مؤقت لسوق السمك بالفجيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت بلدية الفجيرة عن إغلاق مؤقت لسوق السمك المركزي بمنطقة الغرفة ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 27 يناير الجاري، وذلك لأعمال التطوير والصيانة التي تستمر لمدة أربعة اشهر، وعلى الراغبين في التسوق خلال فترة الإغلاق المؤقت الانتقال إلى الموقع البديل (جمعية الصيادين) بمنطقة الرغيلات.

وأكدت البلدية أن سوق السمك المركزي يلعب دورا حيويا في الحركة الاقتصادية خصوصا فيما يتعلق بتجارة المواد الغذائية البحرية في الإمارة ،

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