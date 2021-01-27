الامارات | إمام مسجد بدبي يساعد الشرطة في ضبط «وزير إفريقي مزيف»

شكرا لقرائتكم خبر عن إمام مسجد بدبي يساعد الشرطة في ضبط «وزير إفريقي مزيف» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أسهم إمام مسجد (عربي) في الإيقاع بعصابة مكونة من ثلاثة متهمين أفارقة، انتحل أحدهم صفة وزير سابق من دولة إفريقية، وادعى حيازته مبلغ 25 مليون دولار سوداء، وطلب منه مساعدته في تصريفها بالداخل مقابل نسبة 20% من المبلغ الذي يحصلون عليه، وقام أفراد العصابة بغسل ورقة بمواد كيميائية أمامه لحمله على الاطمئنان، ودفعه إلى المشاركة معهم، لكنه تواصل مع الإدارة العامة للتحريات في شرطة دبي، التي أعدت كميناً للمتهمين وتم ضبطهم وإحالتهم إلى النيابة العامة، ومنها إلى محكمة الجنايات في دبي التي باشرت محاكمتهم.

وقال إمام المسجد في تحقيقات النيابة العامة إنه يقيم في الدولة منذ أكثر من 20 عاماً، ونظراً إلى إجادته اللغة الفرنسية بطلاقة عرض خدماته على أشخاص يحملون جنسية دولة إفريقية يحتاجون إلى مترجم، لافتاً إلى أنه التقى أحد المتهمين وعرض عليه المتهم مقابلة وزير سابق من دولة إفريقية من أجل العمل.

وأضاف أنه التقى الوزير المزعوم الذي أخبره بأن لديه مبلغاً يصل إلى 25 مليون دولار، ويرغب في مساعدته في تبييضها، مقابل نسبة 20%، فسايره في البداية إلى أن راودته الشكوك في مدى شرعية الأمر.

وأضاف أنه توجّه إلى الإدارة العامة للتحريات في شرطة دبي، وأبلغها بما حدث فطلبت منه مساعدتها في ضبط العصابة، ووضعت خطة اتصل على أساسها بأحد المتهمين وأبلغه بموافقته على المشاركة في العملية، وتم تحديد موعد ومكان المقابلة.

وتابع إمام المسجد أنه توجه برفقة رجال التحريات إلى أحد الفنادق، حيث التقى أفراد العصابة وعرضوا عليه حقيبة تحوي أموالاً طائلة من عملة الدولار ملطخة باللون الأسود، ثم جلبوا مادة كيميائية وسكبوها على الأوراق النقدية، فاختفى اللون الأسود، وفي هذه اللحظة أعطى إشارة إلى فريق التحريات الذي داهم المكان وقبض على العصابة.

وقال شاهد من شرطة دبي إن إمام المسجد بادر بالإبلاغ عن العصابة، فتم إعداد كمين وضبطهم، وبمداهمة المكان الذي يوجدون فيه، عثر بحوزتهم على حقيبة كبيرة الحجم بها رزم من الدولارات المزيفة، ورزم خضراء اللون على شكل ورقة الـ100 دولار، ومبالغ بعملتَي الدرهم والدولار لكنها ليست مزيفة، وبسؤال المتهمين أقروا بأنهم احتالوا على عدد من الأشخاص.

المحتال زعم حيازته 25 مليون دولار سوداء تحتاج «تبييضاً»

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