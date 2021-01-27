الامارات | 18 فريقاً تنفذ 100 زيارة منزلية يومياً للتطعيم بالشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن 18 فريقاً تنفذ 100 زيارة منزلية يومياً للتطعيم بالشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة أنها تواصل جهودها في تقديم لقاح «كوفيد ـ 19»، لكبار المواطنين وأصحاب الهمم والمرضى النفسيين وذويهم في المنازل على مستوى إمارة الشارقة، إذ تقوم يومياً بتنظيم 100 زيارة لمنازلهم، لتطعيمهم مع ذويهم عبر 18 فريقاً وعيادة ميدانية، لافتة إلى أنها قدمت اللقاح حتى الآن لـ2545 من كبار السن وعوائلهم، مشيرة إلى أنها طرحت أيضاً، ضمن مبادراتها المجتمعية، 62 فرصة تطوعية ميدانية بعنوان «معاً للقاح كوفيد-19»، بهدف تنظيم عملية إجراءات أخذ اللقاح المضاد للفيروس في مختلف المواقع والأماكن المحددة في الشارقة.

وأكدت مدير مركز خدمات كبار السن بالدائرة، خلود آل علي، أن الدائرة تقدم اللقاح إلى 100 أسرة يومياً من خلال الزيارات المنزلية التي ينفذها 18 فريقاً من مركز خدمات كبار السن بمدينة الشارقة وخورفكان ودبا الحصن وكلباء والحمرية والذيد والمدام والبطائح ومليحة، إذ تم تدريب الفريق الطبي، بالتعاون مع مراكز الرعاية الصحية الأولية في الشارقة، على الإجراءات الطبية المعتمدة لتقديم التطعيم.

وتابعت أن الحملة التي انطلقت في 14 يناير الجاري شهدت تطعيم نحو 2545 من كبار المواطنين والمعاقين وذويهم، وذلك بواقع 2291 مطعماً بالجرعة الأولى، فيما تم الانتهاء من تطعيم 254 شخصاً بالجرعة الثانية من فئة فاقدي الرعاية الاجتماعية القاطنين بدور الرعاية الاجتماعية بالدائرة والموظفين القائمين على رعايتهم.

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