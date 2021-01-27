الامارات | 3601 إصابة بـ «كورونا» وتقديم 106 آلاف جرعة لقاح

شكرا لقرائتكم خبر عن 3601 إصابة بـ «كورونا» وتقديم 106 آلاف جرعة لقاح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 175 ألفاً و249 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية، للاكتشاف المبكر، وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، حيث أسهم تكثيف إجراءات التقصي في الكشف عن 3601 حالة إصابة جديدة بالفيروس، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 285 ألفاً و147 حالة. كما أعلنت الوزارة عن وفاة سبع حالات نتيجة تداعيات الإصابة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 805 حالات. كما أعلنت عن شفاء 3890 حالة جديدة لمصابين بالفيروس.

إلى ذلك، أعلنت الوزارة عن تقديم 106 آلاف و589 جرعة خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس مليونين و677 ألفاً و675 جرعة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news