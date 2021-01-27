مهرجان «الأخوة الإنسانية» ينطلق 4 فبراير

ابوظبي - سيف اليزيد - إبراهيم سليم (أبوظبي)

أعلن معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش تنظيم وزارة التسامح والتعايش، الدورة الأولى من مهرجان الأخوة الإنسانية الذي سينعقد سنوياً وبالتعاون مع اللجنة العليا للأخوة الإنسانية يوم 4 فبراير من كل عام، وذلك احتفالاً باليوم العالمي للأخوة الإنسانية الذي أعلنته الأمم المتحدة، تخليداً لذكرى توقيع وثيقة أبوظبي للأخوة الإنسانية يوم 4 فبراير عام 2019م والذي يُعد إنجازاً كبيراً لجهود الخارجية الإماراتية، وتأكيداً لدور الإمارات المقدر على الساحة الدولية، مشيراً إلى أن المهرجان سيستمر حتى الثامن من فبراير، بمشاركة بارزة لشخصيات عالمية وعربية، والجهات الاتحادية كافة بالدولة.

وقال معاليه، في كلمته في مؤتمر صحفي نظمته الوزارة «عن بُعد»: «ننطلق في تنظيم هذا المهرجان من اعتزاز كبير بما تجسده وثيقة أبوظبي للأخوة الإنسانية من عبقرية القيادة لدى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو الذي قام بالجهد الأكبر في سبيل إعداد وإطلاق هذه الوثيقة التاريخية من أرض الإمارات الحبيبة، بحضور قداسة البابا فرنسيس وفضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر، وهذه الوثيقة هي في واقع الأمر رسالة محبة وسلام من الإمارات إلى العالم، تدعو الجميع إلى التعارف والحوار والعمل معاً من أجل تحقيق الخير والسعادة للإنسان، والتقدم والرخاء للمجتمع في كل مكان، كما تدعو إلى توحيد الجهود من أجل مكافحة التطرف والتشدد والتعصب والإرهاب على كل المستويات».

وأضاف معاليه أن المهرجان سوف ينعقد تحت شعار «الأخوة الإنسانية على أرض الواقع»، وذلك إدراكاً لأن هذه الوثيقة الإنسانية، تتجاوز المجالات الروحية، إلى آفاق العمل المشترك بين الجميع لما فيه الخير، كما أنه إدراك لدور الأخوة الإنسانية في تشكيل واقع المجتمعات البشرية وفي التعامل الناجح مع القضايا والتحديات كافة التي تواجه العالم في هذا العصر، سواء في ذلك قضايا التعليم، أو الرعاية الصحية أو حماية البيئة، أو حماية دور العبادة وحرية المعتقد، أو الحفاظ على التراث وتأكيد الهوية الوطنية، أو حقوق المرأة، أو الاهتمام بالطفل، أو القضاء على الفقر وتوفير الدعم والمساندة للفئات المهمشة في المجتمع، كما يُعد الشعار تأكيداً لدور التسامح والأخوة الإنسانية في بناء روح التضامن والتكافل، وتحقيق العلاقات الدولية المثمرة في مواجهة فيروس كورونا الذي ينتشر في كل مكان في العالم؛ وذلك على نحوٍ يحقق للجميع النجاح والتوفيق في التغلب على آثار هذا الوباء في المستقبل القريب، بإذن الله.

وأوضح معاليه أن شعار «الأخوة الإنسانية على أرض الواقع» إنما هو تعبير عن اعتزازنا في الإمارات بأننا، وبحمد الله، دولة يعيش فيها سكان من جميع أنحاء العالم في سلامٍ وأخوةٍ ورخاء، فالإمارات دولة تتسم بالتسامح والأخوة الإنسانية، وما يرتبط بهما من تضامن وتكافل ومن فوائد ومنافع في الأمان والاستقرار والتقدم لكل مَن يعيش على هذه الأرض الطيبة.

وحول تنظيم وزارة التسامح والتعايش للمهرجان الوطني للأخوة الإنسانية ليكون مهرجاناً سنوياً، أكد معاليه أنه تعبير صادق عن اعتزازنا في الإمارات بالإرث الخالد الذي تركه فينا مؤسس الدولة العظيم المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أرسى دعائم النموذج المرموق للإمارات في التسامح والأخوة الإنسانية، ويشرفنا أن نعلن في هذا المهرجان أيضاً اعتزازنا الكبير بأن قادة الدولة الكرام، ومعهم شعب الإمارات المسالم والمتسامح، يسيرون على نهج القائد المؤسس نفسه، يحرصون على أن يكون التسامح والأخوة الإنسانية جزءاً أساسياً في مسيرة المجتمع في الحاضر والمستقبل على السواء، وهو يدفع إلى الثقة والتفاؤل في قدرة الإمارات على مواجهة كل التحديات وعلى بناء مستقبل تأخذ فيه هذه الدولة الرائدة مكانتها المرموقة دائماً بين بلدان العالم أجمع.

وأشار معاليه إلى أن مهرجان الأخوة الإنسانية يسعى لتعميق الشعور والالتزام بهذه الصفات والمقومات كافة التي تحظى بها دولتنا الحبيبة، وتحرص على تنميتها باستمرار، كما يحرص المهرجان على توفير سُبل المشاركة الواسعة للجميع في أنشطة واحتفالات، والتشجع على ارتباط كل فرد بإخوانه وزملائه في المجتمع وتوفر الفرص أمام الجميع، للتعارف والحوار والعمل المشترك، مع بعضهم البعض، وصولاً إلى أن يتعاونوا معاً في أخوة صادقة، وفي خدمة المجتمع والإنسان دونما تفرقةٍ أو تمييز، كما يهدف المهرجان إلى التوعية ونشر المعارف والخبرات، التي تسهم في تعميق مبادئ السلوك القويم، والبُعد عن التحيز والتعصب والعنف في العلاقات بين البشر، وسيحتفي المهرجان بالمبادرات الاقتصادية والمجتمعية المرتبطة بالتسامح والأخوة الإنسانية، باعتبارها مجالات مهمة للتضامن والتعاون والعمل المشترك لما فيه الخير لجميع السكان.

وثمن معاليه حرص وسائل الإعلام كافة في دعم ومتابعة المهرجان، داعياً الجميع للمساهمة في أن يتم تنظيم مهرجان الأخوة الإنسانية في دورته الأولى هذا العام على أكمل وجه، ودعم جهود الوزارة في هذا السبيل، وهي الجهود التي تشرف دائماً بدعمٍ قوي من قادة وشعب الإمارات ومشاركة نشطة من المجتمع والعالم، وتعاون جيد، مع الوزارات والهيئات ومؤسسات المجتمع كافة، ودور مهم لوسائل الإعلام، ووعي مجتمعي كبير، بأهمية المهرجان، يصاحبه اعتزاز أكبر، بمؤسس الدولة، وقادتها الكرام، وشعبها المعطاء، ودورها المحوري على مستوى العالم.

المهرجان

يتضمن المهرجان العديد من المبادرات والفعاليات على مدى خمسة أيام، والتي تتنوع بين المشاركات الحكومية والدولية والشبابية والرياضية والفكرية والبرامج التي تتعلق بالمرأة والأسرة والأطفال، وكذلك أصحاب الهمم، وغيرهم من فئات المجتمع ومنها: «المنتدى الافتراضي العالمي للأخوة الإنسانية، بمشاركة نخبة من المفكرين والخبراء الدوليين ومن العالم العربي، واحتفالات أكثر من 41 جهة حكومية، بالتعاون بين الوزارة ولجان التسامح بمؤسسات الدولة كافة، انطلاق أسبوع الأخوة الإنسانية في دوري المحترفين لكرة القدم (الجولة الـ15 من دوري المحترفين) تحمل اسم (الأخوة الإنسانية).

وبرنامج لطلاب المدارس، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، جلسة قراءة للأطفال، إلى جانب بث برنامج تلفزيوني مخصص للاحتفاء بالأخوة الإنسانية (الطريق إلى 4 فبراير)، وغيرها».