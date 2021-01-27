«أكاديمية الشيخ زايد» للبنات تحصل على جائزة عالمية

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

حازت أكاديمية الشيخ زايد الخاصة للبنات، جائزة «أفضل برنامج تعليمي متنوع في تدريس المسار المتقدم في علوم الحاسوب للطالبات لعام 2020».

وتمنح هذه الجائزة العالمية من قبل مجلس الكلية، وقد حققت الأكاديمية هذه الإنجاز العالمي المميز نتيجة الجهود المبذولة في تدريس برامج تعليمية للطالبات، ضمن المسار المتقدم في مجال تقنية المعلومات وعلوم الحاسوب وفق أعلى المعايير الدولية، وتطبيق أفضل الممارسات التكنولوجية وأكثرها تطورا.

وأكد خديم الدرعي، رئيس مجلس أمناء أكاديمية الشيخ زايد الخاصة أن الأكاديمية تسعى منذ تأسيسها لتقديم أفضل الممارسات التعليمية وفق أعلى المعايير الدولية لتخريج طلبة متسلحين بتعليم عالمي تنافسي، متمكنين من المهارات العلمية والتكنولوجية والمعرفية والحياتية التي تدعم قدراتهم في القرن الحادي والعشرين ولمواجهة تحديات المستقبل.