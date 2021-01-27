سفير الدولة ووزير الخارجية الأوكراني يبحثان تعزيز التعاون

ابوظبي - سيف اليزيد - كييف(وام)‏

بحث سالم أحمد سالم الكعبي سفير الدولة لدى جمهورية أوكرانيا، ومعالي دميترو كوليبا وزير الخارجية الأوكراني سبل تطوير العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى مناقشة الجهود المبذولة في مواجهة جائحة «كوفيد-19».

وأكد معالي كوليبا اهتمام فخامة فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني بتطوير العلاقات مع دولة الإمارات ورغبته بزيارتها قريباً، معرباً عن أمله بأن يؤدي الاتفاق الإبراهيمي إلى إحلال السلام لجميع شعوب المنطقة بالشرق الأوسط.