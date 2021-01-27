سفير الإمارات في موسكو يلتقي نائب وزير الخارجية الروسي

ابوظبي - سيف اليزيد - موسكو (وام)

التقى الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر سفير الدولة لدى روسيا الاتحادية، معالي ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بمقر وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو.

وقدم، خلال اللقاء، التعازي لمعالي ميخائيل بوغدانوف في وفاة سيرغي كوزنيتسوف السفير الروسي لدى دولة الإمارات، وأشاد في الوقت نفسه بمستوى العلاقات الثنائية، مشيراً إلى أن روسيا الاتحادية تعتبر شريكاً استراتيجياً لدولة الإمارات.

وأعرب عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى روسيا الاتحادية، وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتفعيلها في شتى المجالات، بما يسهم في دعم أواصر الصداقة بين الإمارات وروسيا الاتحادية.