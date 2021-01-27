«الصحة»: تحديث بيانات أسرّة المستشفيات الخاصة بشكل دائم

ابوظبي - سيف اليزيد - سامي عبد الرؤوف (دبي)

أبلغت وزارة الصحة ووقاية المجتمع المستشفيات الصحية الخاصة، بضرورة التحديث المستمر للبيانات المتعلقة بعدد الأسرّة الطبية المتوافرة لدى كل مستشفى، وكذلك جميع المعلومات المطلوبة عبر برنامج «مواردنا»، وذلك بصفة فورية.

وأشار الدكتور أمين الأميري، وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، في كتابه بهذا الخصوص، إلى أن الوزارة قامت بهذا الإجراء في إطار حرصها على ضمان مصلحة المرضى، وتعزيز المنظومة الصحية في الدولة، واستناداً إلى الأهمية القصوى لتحديث بيانات نظام «مواردنا» من خلال إدراج آخر المستجدات بشأن تطور عدد الأسرة لدى المستشفيات.

وفي سياق متصل، أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، النسخة الثانية باللغة الإنجليزية من الدليل الموحد لاستخدام الفحص المصلي لفيروس «كورونا» المستجد، وذلك استناداً لتوصيات الفريق الوطني للمختبرات، مطالبة بالتقيد بما ورد في هذا الدليل.

وقال الدكتور ياسين خالد أحمد، استشاري علم الأمراض الاكلينيكي والباثولوجيا الحيوية بالمستشفى الأميركي في دبي: إن «الدليل الجديد يؤكد أنه لا ينبغي استخدام نتائج الاختبارات المصلية لاتخاذ قرارات بشأن إعادة الأشخاص إلى مكان العمل مستقبلاً». وأضاف: «كما يجب عدم استخدام نتائج الاختبارات المصلية لتشخيص الالتهابات الحاد، وأيضاً لا يعتمد عليها في إصدار جوازات مناعة للأشخاص حتى يتم إثبات وجودها ومتانتها ومدتها». وأشار إلى أن الدليل، شدد على أهمية تثقيف المجتمع فيما يتعلق بالقيود الحالية على الاختبارات المصلية، لافتاً إلى أنه وفقاً لتوصيات الدليل لا يعد الفحص المصلي الطريقة الأساسية لتشخيص الإصابة بمرض «كوفيد- 19»، وإنما فحص مسحة الأنف pcr. وذكر أن الدليل يشترط اعتماد الفحوص المصلية ذات مقياس ذي خصوصية عالية (أكبر من 99.5%)، من أجل تقليل الاختبار الإيجابي الكاذب، موضحاً أن من أهم الفئات المستفيدة من الفحص المصلي، المخالطين والأشخاص الذين لديهم تاريخ من الأعراض المتوافقة مع كوفيد- 19 والحاصلين على اللقاح المضاد لفيروس «كورونا» المستجد.

وقال الدكتور خالد، إن الفحص المصلي يأتي في سياقات معينة ولأشخاص معينين، ويستخدم للدراسات المتعلقة بتحديد مدى الاستجابة للقاحات المعتمدة، موضحاً أن أهم الفوائد للفحوص المصلية تتعلق بتحديد الأجسام المضادة التي يمكن أن توفرها اللقاحات ضد «كورونا»، وبالتالي تعطي فكرة واضحة عن المناعة ضد هذا المرض في المستقبل. وأشار إلى أهمية ودور الفحص المصلي في معرفة المعلومات التي يمكن أن تحصل عليها لإجراء البحوث المستقبلية الخاصة بالمرض. من جهتها، قالت الدكتورة هبة غانم، مديرة المختبر في المستشفى السعودي الألماني بعجمان: «تكتشف الاختبارات المصلية بشكل غير مباشر عدوى الفيروس التي تم التعافي منها، أو تجاوزها عن طريق قياس الاستجابة المناعية للفيروس، لذلك لا تحل الاختبارات المصلية عادةً محل طرق الكشف المباشر كأداة أساسية لتشخيص العدوى النشطة، ولكن لديها العديد من التطبيقات المهمة في مراقبة كوفيد 19 والاستجابة لها».

.. وتبحث تعزيز التعاون مع المكسيك

أكد الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن الوزارة حريصة دوماً على مشاركة تجربة دولة الإمارات الريادية في التصدي لجائحة «كوفيد- 19» من خلال النموذج الفريد الذي اتبعته من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لاحتواء الفيروس.

جاء ذلك خلال لقاء عبر الاتصال المرئي مع فرانسيسكا إليزابيث منديز إسكوبار سفيرة المكسيك لدى دولة الإمارات، بحضور الدكتورة ندى حسن أحمد المرزوقي مدير إدارة الطب الوقائي، والدكتورة ليلى الجسمي رئيس قسم التحصين، وممثلين عن وزارة الخارجية ووزارة الصحة المكسيكية. وفي مستهل اللقاء رحب الرند بالجانب المكسيكي، مؤكداً انفتاح دولة الإمارات على التجارب والخبرات العالمية وبناء أسس تعاون في المجال الصحي. وأشاد الجانب المكسيكي بالمستوى المتميز للمنظومة الصحية في دولة الإمارات والبنية التحتية للمنشآت الصحية.