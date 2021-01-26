الامارات | 381 رجلاً يتزوجون للمرة الثانية في 2020

شكرا لقرائتكم خبر عن 381 رجلاً يتزوجون للمرة الثانية في 2020 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت إحصائية حديثة، صادرة عن وزارة العدل، أن إجمالي حالات الزواج في المحاكم الاتحادية في كل من الشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة، والمسجلة في نظام الزواج الإلكتروني، خلال العام الماضي، بلغ 4586 حالة زواج، من بينها 381 حالة كانت لرجال لديهم في عصمتهم زوجة أخرى، وزعت بين 274 حالة لمواطنين، و107 لغير المواطنين.

وفصّلت الإحصائية الحالة الاجتماعية للأزواج الرجال قبل عقد الزوج، حيث سجلت 29 حالة زواج لرجال أرامل، و3741 لعزاب، و435 لمطلقين قبل أو بعد الدخول، فيما كانت الحالة الاجتماعية للزوجات قبل عقد الزواج هي 3878 لفتاة عزباء، و30 حالة لأرملة، و678 لنساء مطلقات سواء قبل أو بعد الدخول.

وأظهرت إحصائية الطلاق تسجيل 2851 حالة طلاق تم إثباتها في المحاكم الاتحادية في الشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة، حسب نظام الزواج الإلكتروني خلال الأعوام الأربعة الماضية (من 2017 إلى 2020).

وأشارت إلى أن حالة الطلاقة المثبتة هي التي تمت بين الطرفين سابقاً، وتمت زيارة المحكمة لإثباتها، ولم يتم الحكم من قبل القاضي، موضحة أن إجمالي حالات الطلاق التي تمت بين مواطن ومواطنة بلغ 1222 حالة، وبين مواطن وغير مواطنة بلغ 599 حالة، وبين غير مواطن وغير مواطنة بلغ 946 حالة، وبين مواطنة وغير مواطن بلغ 79 حالة، وأربع حالات بين مواطن وامرأة لا تحمل أوراقاً ثبوتية، فضلاً عن حالة بين غير مواطن وامرأة غير مبينة جنسيتها.

وتوفر وزارة العدل خدمة عقود الزواج عن بعد، بهدف المحافظة على الصحة العامة وسلامة المتعاملين والعاملين في المحاكم الاتحادية في الدولة، ومن أجل الحد من حضور المتعاملين إلى المحاكم، وتسهيلاً على المواطنين والمقيمين في إتمام معاملاتهم الشخصية القانونية والقضائية في ظل الأوضاع الحالية، وذلك بالاعتماد على نظام العدالة الذكي، الذي يوفر خدمات ذكية عدة.

زواج «عن بعد»

أتاحت وزارة العدل خدمة عقود الزواج عن بعد، ويمكن الاستفادة من الخدمة من خلال الدخول على موقع الوزارة moj.gov.ae واختيار الخدمات الإلكترونية، ثم الأنظمة الإلكترونية، ثم نظام الزواج، واتباع الخطوات في النظام من إدخال البيانات المطلوبة.

وبعد ذلك اختيار مأذون من ضمن قائمة المأذونين الشرعيين في الموقع، والتواصل معه عبر الهاتف لتحديد موعد لعقد القران في أقرب وقت.

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