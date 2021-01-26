محمد بن راشد يتسلم أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الجدد المعينين لدى الدولة

الإمارات

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تسلم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في قصر الوطن بالعاصمة أبوظبي صباح، اليوم الثلاثاء، أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة الجدد المعينين لدى الدولة .

فقد تسلم سموه وبحضور معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الذي حضر عبر تقنية الاتصال المرئي .. أوراق اعتماد كل من أصحاب السعادة الدكتور السيد أحمد بن هلال بن سعود البوسعيدي سفير سلطنة عمان وداميكا مالراج دى سيلفا سفير جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية والمعز بن عبد الستار بنميم سفير الجمهورية التونسية ومظفر مصطفى الجبوري سفير جمهورية العراق.

ونقل أصحاب السعادة السفراء إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" تحيات قادة وزعماء دولهم وتمنياتهم لسموهما موفور الصحة والعافية.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في معرض ترحيبه بالسفراء العرب والأجانب أن دولة الإمارات العربية المتحدة رئيساً وحكومة وشعباً تمد يدها بالخير والسلام والاحترام لكل الشعوب والدول الشقيقة والصديقة دون تمييز.

وأشار سموه إلى أن سياسة دولتنا ودبلومسيتها التي يرأسها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان تحكمها في المقام الأول العلاقات الإنسانية وهي قائمة على توازن العلاقات مع هذه الدول في مختلف المجالات والاحترام المتبادل ومراعاة المصالح الوطنية العليا ودعم وتأييد الجهود الدولية في نشر وتعزيز ثقافة الحوار والسلام بين الدول والشعوب وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية بجميع مكوناتها في جميع المناطق والبلدان.

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بالسفراء الجدد متمنياً لهم ولعائلاتهم إقامة سعيدة ومستقرة في رحاب دولتنا وفي كنف مجتمعنا المتنوع الثقافات والحضارات حيث يعيش الجميع بتناغم وتفاهم وأمان.

ومن جانب آخر وأمام سموه أدى عدد من سفراء الدولة المعينين لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة اليمين القانونية حيث أقسم كل من أصحاب السعادة الشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان سفيراً لدى المملكة العربية السعودية ومطر حامد النيادي سفيراً لدى دولة الكويت وخالد ناصر العامري سفيراً لدى جمهورية سريلانكا وعلي يوسف النعيمي سفيراً لدى جمهورية كوت ديفوار وراشد سعيد الشامسي سفيراً لدى جمهورية تشاد وأحمد الحاي الهاملي سفيراً لدى جمهورية تركمانستان ومحمد إسماعيل السهلاوي سفيراً لدى البرتغال.

فقد أقسموا جميعاً بالله العظيم أن يكونوا مخلصين لدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيسها وأن يحترموا دستورها وقوانينها ويضعوا مصلحتها فوق كل اعتبار وأن يؤدوا أعمال وظيفتهم بالأمانة والإخلاص وأن يحافظوا على أسرارها.

وقد تمنى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لسفرائنا في الخارج النجاح والتوفيق في خدمة قضايا وطنهم وشعبهم وأن يلتزموا الأخلاق والسلوكيات والقيم النبيلة في جميع علاقاتهم وتحركاتهم في الدول التي يمثلون فيها دولتهم.

وخاطبهم سموه بالتأكيد على أن يضعوا سمعة الوطن وخدمة المواطنين من مرضى وطلبة دارسين ورجال أعمال وسياح في أعلى درجات سلم أولوياتهم.

حضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد وأداء اليمين كل من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش ومعالي أحمد بن جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب ومعالي زكي أنور نسيبة وزير دولة ومعالي محمد عبدالله الجنيبي رئيس المراسم الرئاسية بوزارة شؤون الرئاسة وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي وعدد من المسؤولين.



