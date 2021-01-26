31 ألف مخالفة «انشغال بغير الطريق» في أبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي ( الاتحاد)

حذرت شرطة أبوظبي السائقين من مخاطر الانشغال بغير الطريق، والذي يؤدي إلى الانحراف المفاجئ بسبب استخدام الهاتف لتصفح الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، أو إجراء مكالمة، أو التقاط الصور، وغيرها من السلوكيات التي قد تؤدي إلى وقوع الحوادث.

وأوضحت مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية أن عدد مخالفات الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة بأي صورة كانت 30606 مخالفات خلال عام 2020 والتي تصنف ضمن المخالفات الخطرة، والتي تؤدي إلى وفيات وإصابات بليغة على الطرق في إمارة أبوظبي، وفق الإحصاءات والدراسات التحليلية للحوادث والمخالفات المرورية، مؤكدة على أهمية التركيز في القيادة، ومراقبة الطريق لتجنب انحراف المركبة، وذكرت بأن مخالفة الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة بأي صورة كانت 800 درهم وأربع نقاط مرورية.