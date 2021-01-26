الامارات | "الداخلية" تتفق مع 4 بنوك وطنية على تقسيط المخالفات المرورية دون فوائد

شكرا لقرائتكم خبر عن "الداخلية" تتفق مع 4 بنوك وطنية على تقسيط المخالفات المرورية دون فوائد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّعت وزارة الداخلية مذكرات تفاهم مع أربعة بنوك وطنية، تتيح تقسيط المخالفات المرورية من دون فوائد، وذلك انطلاقاً من حرص الوزارة على الارتقاء بالخدمات المقدمة بصورة تنعكس ايجابياً على إسعاد المتعاملين، وتماشياً مع التوجه الاستراتيجي لوزارة الداخلية في تعزيز جودة الحياة للمجتمع، ودعت الوزارة المتعاملين إلى الاستفادة من هذه التسهيلات في دفع المخالفات المترتبة عليهم.

ودعت الوزارة المتعاملين إلى الاستفادة من هذه الميزة في سداد المخالفات منعاً لتراكمها، وتجنب إجراءات إضافية بموجب التعليمات والقوانين، وتشمل البنوك: بنك أبوظبي الأول، وبنك دبي التجاري، والإمارات الإسلامي، وبنك رأس الخيمة.

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