ولي عهد الشارقة يترأس اجتماع المجلس التنفيذي

ابوظبي - سيف اليزيد - ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، الاجتماع الأسبوعي للمجلس، الذي عقد صباح اليوم "الثلاثاء" بمكتب سمو الحاكم.

وأصدر المجلس عددا من القرارات التي من شأنها تحقيق رؤية الشارقة في توفير أفضل الخدمات للمواطنين والقاطنين على أرض الإمارة.

وأصدر المجلس القرار رقم /3/ لسنة 2021، بشأن تنظيم الاشتراك في الخدمات المسائية بمراكز العلاج الطبيعي بدائرة الخدمات الاجتماعية. وأتاح القرار الاستفادة من الخدمات المتوفرة في مراكز العلاج الطبيعي بالدائرة مقابل رسوم رمزية، وتقدم المراكز للمشتركين خدمات مسائية خارج أوقات الدوام الرسمي تشمل خدمات العلاج الطبيعي، على أن يحدد الاختصاصي المعالج في المركز عدد الجلسات اللازمة للمشترك بعد الاطلاع على التقارير وعمل الفحوصات اللازمة.

واعتمد المجلس مذكرة التفاهم المزمع إبرامها بين مجلس الشارقة للتعليم والمركز التربوي للغة العربية لدول الخليج العربية، بهدف تبادل الخبرات وتعزيز الشراكات الاستراتيجية في المجالات الأكاديمية والعلمية والبحثية، وتنسيق الجهود نحو تقديم برامج تعليم اللغة العربية وتعليمها على أسس تربوية وعلمية ومهنية بأفضل الوسائل التقنية.

وبارك المجلس حصول مطار الشارقة الدولي على شهادة الاعتماد الصحي للمطارات /AHA/ من قبل مجلس المطارات الدولي /ACI/ كأول مطار في دولة الإمارات العربية المتحدة والسابع على مستوى الشرق الأوسط، وذلك في إطار جهود المطار لضمان سلامة المسافرين والموظفين خلال جائحة فيروس كوفيد 19.

وجاء حصول المطار على شهادة الاعتماد الدولية بعد تقييم التدابير الصحية وتطبيقها على عمليات المطار ومدى توافقها مع توصيات مجلس المطارات الدولي، وشملت كافة تدابير الصحة والسلامة التي اتخذها المطار في جميع مرافقه.ويعزز هذا الإنجاز جهود المطار في تقديم تجربة سفر آمنة للمسافرين من خلال الالتزام بكافة الإجراءات والتدابير الصحية وفق الأنظمة المطبقة في الجهات المختصة بالدولة.

واطلع المجلس على التقرير المقدم من دائرة التخطيط والمساحة بشأن استخدامات الأراضي الزراعية في إمارة الشارقة، مبيناً حرص الدائرة على متابعة الدراسات والاحصائيات المحلية المتعلقة بالقطاع الزراعي مع الأخذ بالاعتبار التحديات التي تواجه هذا القطاع.

وأشار التقرير إلى أهمية قطاع الزراعة ودوره المحوري في منظومة الأمن الغذائي في ظل زيادة التعداد السكاني مما يتطلب ضرورة الحفاظ على المناطق الزراعية.

وقدم التقرير عددا من التوصيات الهادفة إلى حفظ وتنمية مواقع الأراضي الخصبة، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، والمساهمة في توفير بيئة أعمال نظامية تعتمد على الإنتاج والتسويق.

واعتمد المجلس التوصيات المقدمة من الدائرة لخدمة وتطوير هذا القطاع الحيوي المهم.

وفي إطار حرص المجلس على الاستفادة المثلى من التقنيات الحديثة والتحول الرقمي ومواكبة المتغيرات المستجدة ودعماً للجهود المبذولة في الحد من انتشار فيروس كوفيد 19، أكد المجلس على أهمية تفعيل استخدام التقنية الحديثة في عقد الاجتماعات في الهيئات والمؤسسات والدوائر المحلية.

كما تناولت الجلسة أيضاً بحث جملة من المواضيع المتعلقة بالشأن العام للإمارة والمقترحات الكفيلة بتطويرها وتعزيزها واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.