بلدية أبوظبي تطلق مشاريع تعزز «الاستدامة»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي ( الاتحاد)

أطلقت بلدية مدينة أبوظبي العديد من المشاريع التجريبية ذات الفوائد الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، التي تهدف إلى وضع التحسينات اللازمة لمواصفات مشاريع البنية التحتية الحالية والمستقبلية بكل ما من شأنه تعزيز الاستدامة وخفض التكاليف المالية.

وعملت البلدية على تنفيذ أعمال المشاريع التجريبية لاستخدام البلاط والركام المطاطي المعاد تدويره في مناطق ألعاب الحدائق وأعمال التجميل في الدوارات، بالإضافة إلى المشروع التجريبي لكاميرات مراقبة الحدائق، ومشروع الحواجز الأسطوانية على الطرق لحماية مرتاديها.