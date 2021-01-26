الامارات | شرطة أبوظبي: 30 ألفاً و600 مخالفة "انشغال بغير الطريق" في 2020

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي: 30 ألفاً و600 مخالفة "انشغال بغير الطريق" في 2020 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت شرطة أبوظبي السائقين من مخاطر الانشغال بغير الطريق، الذي يؤدي إلى الانحراف المفاجئ بسبب استخدام الهاتف لتصفح الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، أو إجراء مكالمة، أو التقاط الصور، وغيرها من السلوكيات التي قد تؤدي إلى وقوع الحوادث.

وأوضحت مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية أن عدد مخالفات الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة بأي صورة كانت، 30 ألفاً و606 مخالفات خلال عام 2020، وتصنف ضمن المخالفات الخطرة التي تؤدي إلى وفيات وإصابات بليغة على الطرق في إمارة أبوظبي، وفق الإحصاءات والدراسات التحليلية للحوادث والمخالفات المرورية، مؤكدة على أهمية التركيز في القيادة، ومراقبة الطريق لتجنب انحراف المركبة.

ولفتت إلى الاهتمام المستمر في إطلاق حملات توعية مرورية بكل اللغات، وعبر مختلف وسائل الإعلام، بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي، من أجل رفع مستوى الثقافة المرورية لدى السائقين ومستخدمي الطريق بأكثر المخالفات المرورية ارتكاباً، ومنها الانشغال بغير الطريق.

وأشارت إلى أن هناك عدداً من الأسباب الرئيسة للمخالفة، من بينها استخدام السائق الهاتف لتصفح الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، أو إجراء مكالمة، أو التقاط الصور، وتناول الطعام والشراب، وانشغال السيدات بالماكياج، والرجال بترتيب الملابس وضبط أجهزة الراديو، والتفات السائق للتحدث إلى مرافقيه، وغيرها من الملهيات التي قد تؤدي إلى عواقب وخيمة، وتكمن خطورتها في التسبب بوقوع حوادث مرورية نتيجة عدم الانتباه للطريق أثناء القيادة.

وذكرت أن مخالفة الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة بأي صورة كانت، 800 درهم وأربع نقاط مرورية.

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