الامارات | افتتاح مركز لتقديم لقاح كوفيد-19 في كلية فاطمة بعجمان

شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مركز لتقديم لقاح كوفيد-19 في كلية فاطمة بعجمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتحت منطقة عجمان الطبية مركز جديد لتقديم اللقاح الخاص بكوفيد-19 في كلية فاطمة للعلوم الصحية بمنطقة الرقايب بعجمان.

وقال مدير منطقة عجمان حمد تريم الشامسي أنه تم افتتاح هذا المراكز في كلية فاطمة للعلوم الصحية التي تحمل اسم رمز وطني كبير يتمثل في سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات"، إذ أصبحت الكلية تمثل معلما علميا وحضاريا متميزا في إمارة عجمان تساهم بصورة مشرقة في إعداد الكوادر الوطنية المؤهلة في المجال الطبي بفضل مختلف أشكال الدعم المادي والمعنوي الدائم التي توفره قيادتنا الرشيدة لصناعة الكفاءات الوطنية المتميزة في التخصصات الطبية.

وأضاف الشامسي أن مركز إعطاء لقاح كرونا في كلية فاطمة للعلوم الصحية التي تقع في منطقة الرقايب بعجمان على شارع الشيخة فاطمة بنت مبارك المتفرع من شار الشيخ مكتوم بن راشد، وبجانب مركز البيت متوحد، يقدم خدماته للمواطنين، وكذلك لجميع موظفي الدوائر والمؤسسات الحكومية الاتحادية منها والمحلي بعجمان، وللأعمار من 18 سنة فما فوق.

من جانبه قال مدير العلاقات الحكومية في كلية فاطمة للعلوم الصحية الدكتور حامد النيادي إن الكلية تقوم بدور وطني لإعداد الكوادر المواطنة المؤهلة وتأهيلهم ليساهموا في رفعة الوطن والعمل على نهضته.

وأضاف النيادي بأن كلية فاطمة للعلوم الصحية تقف في خط الدفاع الأول في مواجهة جائحة كرونا وحماية أفراد المجتمع من هذه الجائحة عبر مختلف الوسائل والأصعدة، واليوم جاء افتتاح مركز إعطاء لقاح كرونا للمواطنين وموظفي الحكومة الاتحادية والمؤسسات المحلية في إمارة عجمان ليرسم صورة مشرقة أخرى للدور الريادي للكلية تجاه المجتمع.

وقال النيادي إن كلية فاطمة للعلوم الصحية وفرت كافة متطلبات نجاح حملة إعطاء لقاح كرونا، حيث تم تخصيص قاعتين واحدة للرجال وأخرى للنساء يتم فيهما إعطاء اللقاح للراغبين في اخذه، وتم تخصيص مكاتب للأطباء والممرضين لاستخدامها وفق الحاجة، كما تساهم طالبات الكلية كمتطوعات في دعم الفريق الطبي والتمريضي في أداء عملهم.

وأضاف مدير العلاقات الحكومية في كلية فاطمة للعلوم الصحية، إلى جانب ذلك قمنا بنصب خيمة في ساحة الكلية مخصصة لعمل مسحة الأنف للجمهور المستهدف من الحملة.

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