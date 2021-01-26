220 مليون درهم لـ«صندوق الزكاة»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي ( الاتحاد)

أكد عبدالله بن عقيدة المهيري أمين عام صندوق الزكاة، اليوم، أن إيرادات صندوق الزكاة لعام 2020م بلغت نحو 220 مليوناً

و511 ألفاً و 422 درهماً، بزيادة إيجابية بلغت 1% تقريباً عن العام السابق.

وأضاف أن عدد المزكين الذين أسندوا للصندوق مهمة توزيع أموال زكاتهم من خلال قنوات الدفع التي بلغت 41 قناة دفع بلغ 118332 ألف مزكٍ من خلال مختلف قنوات تحصيل الزكاة، تصدرتها الإيرادات من المزكين مباشرة في البنوك 73 مليوناً و992 ألفاً و764 درهماً، ثم تلتها الإيرادات من خلال التطبيقات الذكية لشركاء الصندوق من البنوك وبلغت 47 مليوناً و263 ألفاً و450 درهماً، ومن المزكين مباشر في الصندوق 28 مليوناً و834 ألفاً و41 درهماً، ثم الإيرادات من خلال حكومة دبي-الدفع الإلكتروني والتي بلغت 13 مليوناً و938 ألفاً و529 درهماً.