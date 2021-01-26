حاكم رأس الخيمة يستقبل السفير السويسري لدى الدولة

ابوظبي - سيف اليزيد - رأس الخيمة (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، ماسيمو بادجي، سفير سويسرا لدى الإمارات، الذي قدم للسلام على سموه.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بالسفير، وتبادل معه الأحاديث حول تعزيز علاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين الصديقين على مختلف الصعد.

وأشاد سموه بعلاقات الصداقة التي تربط دولة الإمارات ودولة سويسرا، وجهود السفير في توطيد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

من جانبه، عبر ماسيمو بادجي، عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مثمناً القيادة الحكيمة لسموه ودورها في تحقيق الازدهار للإمارة في مختلف القطاعات.

حضر اللقاء، الدكتور فرانكو فيجليوتي، عميد مركز «EPFL» الشرق الأوسط، وماتيو بوفا، رئيس مجلس الأعمال السويسري في أبوظبي، وتوماس ستمب، نائب رئيس شركة هيلتي، وحسان أنوتي، مدير عام شركة جيوكس للمطابخ السويسرية، وكاشف ميرجانت، رائد أعمال، والدكتور جان غاور، المدير التنفيذي في مستشفى رأس الخيمة.