سلطان بن أحمد القاسمي: حاكم الشارقة مدرسة وقدوة

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (وام)



تقدم الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بأسمى آيات التهنئة لمرور 49 عاماً على تولي سموه الحكم قائلاً: «نهنئ أنفسنا بقيادة سموه الذي ارتبط اسمه بالإنجاز والعطاء».

وقال: نتحدث اليوم عن جهود 49 عاماً من الإنجازات المتكاملة في كل القطاعات والتي انبثقت عن نتاج إبداع فكري قيادي إنساني ورؤية عميقة ارتكزت على بناء الإنسان، فالشارقة الإمارة الصغيرة بحجمها، الكبيرة بمكانتها العالمية، حققت ما عجزت عنه العديد من كبريات دول العالم بقيادة صاحب السمو حاكم الشارقة الذي انتهج العلم والثقافة أسساً ثابتة لبناء مستقبل آمن لأبنائها».

وأضاف الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، أن صاحب السمو حاكم الشارقة هو المدرسة والقدوة في تحويل الحلم إلى إنجازات عظيمة بالعزم والإصرار، وما تحققه الشارقة في كل يوم من إضافات نوعية للعرب، والعالم شاهد على جهود سموه ورؤيته الثاقبة.

وقال، إن إمارة الشارقة منذ تولي سموه قيادة الحكم فيها، بدأت بمشروعها الثقافي، وعملت بصمت بجهود متواصلة وفق خريطة طريق، شملت كل ما يرتبط بتوفير الرفاه والحياة الكريمة للإنسان، وأصبحت قبلة الثقافة العربية والعالمية، ووجهة العلم والمعرفة بصروحها ونتاجها النوعي.