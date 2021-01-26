سعيد بن طحنون: الشارقة تواصل مسيرة التميز والريادة

ابوظبي - سيف اليزيد - العين (وام)

تقدم معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمناسبة مرور 49 عاماً على تولي سموه مقاليد الحكم في الإمارة.

وأكد معاليه، في تصريح له بهذه المناسبة، أن سموه واصل على مدى عقود مسيرة من العطاء والازدهار الذي عم الإمارة، وأشاد بجهود سموه التي أسهمت في تحقيق تطورات متلاحقة في المجالات كافة، وركزت جميعها على رفاهية الإنسان وراحته.

ونوه معاليه بأن الشارقة وبفضل رؤية سموه ماضية إلى تحقيق مزيد من التميز والريادة في مجالات التنمية المستدامة على الصعد كافة، وذلك من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وقال معاليه: إن «سموه يركز على سعادة المواطنين ورفاهيتهم.. وفي كل مناسبة يطل علينا سموه بعطاء الأب الحاني تلبية لحاجات أبناء الوطن وتدبيراً لشؤونهم عبر قرارات تلامس احتياجاتهم وتلبي تطلعاتهم ليظلوا دوماً في أفضل حال».