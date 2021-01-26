9 موجّهات لمنصـات «التعلّم الذكي» في المدرسة الإماراتية

ابوظبي - سيف اليزيد - دينا جوني (دبي)

حددت وزارة التربية والتعليم 9 موجهات عامة لاستخدامات المنصات التعليمية، ضمن برنامج محمد بن راشد للتعلّم الذكي وخلال فترة «التعلم عن بُعد»، وذلك بهدف ضمان أداء تعليم جيد، وتحقيق تعليم عالي الجودة.

وشملت الموجهات التي جاءت في دليل خاص عممته الوزارة أمس، على إدارات المدارس الحكومية، عدداً من الإجراءات الضرورية والمهام التي يؤديها المعلم والإدارة المدرسية، منها ضرورة توظيف المنصات التعليمية لمدة لا تقل عن 15 دقيقة، خلال الحصص المباشرة، وأن يحدد المعلم نواتج التعليم ومؤشرات الأداء الخاصة بكل درس، وكذلك نواتج التعليم ومؤشرات الأداء، خلال الحصة الدراسية أوالأنشطة المنزلية، ويحدد أيضاً مؤشرات الأداء التي ينبغي تغطيتها باستخدام الأنشطة التعليمية الملائمة وتخصيص الوقت اللازم لها.

ومن الإجراءات والمهام، توجيه الطلبة لاستخدام المنصات التكيفية مثل «ماتيفيك» و«ألف» للتعلّم الذاتي بشكل يومي بعد إنجاز المهمات المطلوبة من قبل المعلم، إضافة إلى توجيههم لحل الأنظمة التفاعلية المصاحبة لكل درس. كما أنه من المهم توظيف أنشطة «لورنيتيك» في مواد العلوم والرياضيات، ومنصة «ألكس» للرياضيات والكيمياء، خلال عملية التعليم والتقييم على السواء.

وشددت الموجهات العامة على ضرورة توجيه الطلبة بمتابعة المعلم لتطبيق درس ألف وبوابة التعلّم الذكي كاملاً دون تجزئته، سواء كان ذلك في الوقت المحددة للمنصة أو في الحصة أو بعد انتهائها، مشيرة إلى ضرورة أن يستكشف المعلم محتوى المنصات واختيار الأنشطة الملائمة له من كل منها لتوظيفها خلال الحصة الدراسية، بما يناسبه، ويؤمن تغطية نواتج التعلم بالشكل المطلوب، وبما يلائم قدرات ومستوى الطلبة.

15 بنداً

وذكر الدليل 15 بنداً في استراتيجيات تنفيذ الموجهات العامة، منها ضرورة أن يتطابق عرض الحصة الدراسية مع المنهجية المتبعة في كتاب المعلم، وتوظيف أنشطة إلكترونية تخدمها من المنصات المتوفرة، ويراعي المعلم التعليم المتمايز قدر الإمكان، مع تحقيق التكامل بين المواد المختلفة من المصادر التعليمية المتوفرة في المنصات، ومن بنود الاستراتيجيات، ربط المادة العلمية بحياة الطالب، من خلال المصادر التعليمية المتوفرة في المنصات، وتوظيف المحتوى العلمي في تعزيز روح المواطنة والانتماء لدى الطالب، وتضمين الحصة تقييمات تكوينية وختامية لأداء الطالب، إضافة إلى تضمينها أنشطة تطبيقية وتجارب علمية.

فتح باب التسجيل في «صيانة الطائرات»

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد بدء التقديم للالتحاق بأكاديمية صيانة الطائرات للعام الدراسي 2020-2021. وذكرت الوزارة أن قبول طلبات التسجيل الإلكترونية يبدأ من تاريخ 31 يناير الجاري لغاية 4 مارس المقبل. وحددت الوزارة شروطاً عدة لقبول الطلبة، وهي أن يكون المتقدّم من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، أو من أبناء المواطنات، وحاصلاً على معدل لايقل عن 85% في مادتي الرياضيات واللغة الإنجليزية، وأن يسجّل نسبة حضور لاتقل عن 90% في الصف الثامن، وله سجل سلوكي متميز، بالإضافة إلى اجتيازه اختبار القبول والمقابلة الشخصية.