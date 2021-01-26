الامارات | مليون دولار لتمويل مشروعات دعم التعليم

شكرا لقرائتكم خبر عن مليون دولار لتمويل مشروعات دعم التعليم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز عن دعمها صندوق حمدان بن راشد آل مكتوم - اليونسكو، المتخصص في تمويل المبادرات والمشروعات في مجال دعم التعليم بمبلغ مليون دولار.

وقال نائب رئيس مجلس الأمناء الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، الدكتور جمال المهيري: «تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية الرئيس الأعلى للمؤسسة، لتعزيز التعاون الدولي ودعم التعليم حول العالم من خلال الشراكة مع منظمة اليونسكو، دعمنا في المؤسسة صندوق حمدان بن راشد آل مكتوم – اليونسكو بمبلغ مليون دولار، لتمويل المشروعات المشتركة الهادفة إلى توفير سبل التعليم المناسب لكل مستحقيه».

وأضاف أن الهدف الرئيس من دعم الصندوق هو تعزيز جهود «اليونسكو» في تأهيل المعلمين، وإكسابهم مختلف المهارات والعلوم من أجل الارتقاء بكامل منظومة التعليم في العديد من المجتمعات في مختلف دول العالم، وفي هذا الإطار، تم تمويل ورعاية ثلاثة مشروعات منذ إنشاء الصندوق، والتي تشمل مشروع إحصاء المعلمين في مرحلة التعليم قبل الابتدائي، ومشروع منصة المعرفة حول سياسات وممارسات وأبحاث المعلم، إضافة إلى استضافة المنتدى الـ12 في حوار السياسات.

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