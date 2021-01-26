الامارات | تسهيلات للعلاج لحاملي «تستاهل» في عجمان

شكرا لقرائتكم خبر عن تسهيلات للعلاج لحاملي «تستاهل» في عجمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّع مكتب شؤون المواطنين في عجمان اتفاقية مع مستشفى السعودي الألماني، بهدف تقديم خدمات علاجية بأسعار منخفضة وتسهيلات ميسرة لكبار المواطنين من حاملي بطاقة «تستاهل». وبموجب الاتفاقية، يوفر المستشفى خصومات 50% على رسوم خدماتها من الاستشارات الطبية وفحوص المختبر والأشعة، وخدمات طب الأسنان والتجميل والعيادات الخارجية والعلاج لحاملي البطاقة.

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