الامارات | شرطة الشارقة تطبق الحجز المنزلي على 931 مركبة العام الماضي

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الشارقة تطبق الحجز المنزلي على 931 مركبة العام الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

أكد مدير فرع حجز المركبات في شرطة الشارقة، الرائد مرزوق خلفان النقبي، أن العام الماضي شهد انخفاضاً في عدد المركبات المحجوزة بالمنازل، موضحاً أنه تم تطبيق نظام الحجز المنزلي على 931 مركبة، مقارنة بـ3012 عام 2019، لافتاً إلى أن هذا الانخفاض يعود إلى المبادرات المرورية، التي أسهمت بشكل ملحوظ في تخفيض نسبة المخالفات وحجز المركبات.

وأشار إلى أن هناك ست مخالفات مشددة لا يطبق عليها نظام الحجز المنزلي للمركبات، تشمل: قيادة المركبة تحت تأثير المشروبات الكحولية، وقيادة المركبة بشكل يشكل خطراً على الجمهور، والسرعة فوق 200 كيلومتر، والهروب من الدوريات المرورية، والتسبب في حوادث بليغة، والتعديل على محرك السيارة (الضجيج)، إذ يتم حجز المركبات التي تقوم بإحدى هذه المخالفات في الساحات المخصصة بشرطة الشارقة.

وأوضح النقبي أن آلية حجز المركبات تجعل المركبة في عهدة مالكها داخل المنزل، وتتم متابعتها إلكترونياً عبر تركيب جهاز تتبع ذكي يوضع داخل المركبات المحجوزة، ويرسل إشارات إلى شرطة الشارقة في حالة استخدام أو تحريك السيارات من مكانها.

وتابع أن الاستفادة من الحجز المنزلي متاحة لكل شخص لديه موقف خاص بمركبته، ولا يجوز للشخص المستفيد من خدمة الحجز المنزلي تحريك المركبة خارج نطاق المنزل، وذلك تجنباً لإلغاء الحجز وحجزها من جديد بالساحة، أو شبك الحجز بشرطة الشارقة.

ولفت النقبي إلى أنه يتعين على الشخص مراجعة إدارة المرور، بعد انتهاء فترة الحجز لتجنب الغرامة، مشيراً إلى أنه يتم تحصيل 50 درهماً عن كل يوم تأخير في استلام المركبة المنقضية فترة حجزها، وبحد أقصى لا يتجاوز 5000 درهم، مضيفاً أن هناك حالات خاصة تستثنى من الغرامات وتقدر الشرطة وضعها، خصوصاً إذا كان الشخص بالمستشفى أو مسافراً لأسباب اضطرارية وظروف قاهرة. وأشار إلى أنه من أكثر أسباب حجز المركبات انتهاء الملكية والتأمين والترخيص الخاص بالمركبة، ومخالفتها حجز المركبة سبعة أيام، لافتاً إلى أنه من أجل تركيب جهاز الحجز المنزلي، يترتب على المالك دفع جميع المخالفات المرورية المترتبة على المركبة.

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