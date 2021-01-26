الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تهاون

رصد متسوقون تهاون بعض المستهلكين بالمراكز التجارية في تطبيق إجراءات التباعد الجسدي عند أقسام «الكاشير»، والوقوف متقاربين خلافاً لعلامات التباعد الملصقة بالأرض، مطالبين مسؤولي المراكز بتشديد الرقابة وإلزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، خصوصاً أن العديد منهم لا يتقبلون طلب البعض الابتعاد، بل ويتجاهلون صاحب الطلب.

تكييف

اشتكى مصلون في مسجد أحمد بن حنبل بمنطقة السلمة في أم القيوين، تشغيل أجهزة التكييف بالمسجد رغم انخفاض درجات الحرارة، ما أدى إلى شعورهم بالبرد فور دخولهم المسجد، مطالبين الجهات المعنية بوضع ضوابط لتشغيل أجهزة التكييف حفاظاً على سلامة وصحة المصلين.

نظافة

أفاد مستخدمو ممشى القرم في إمارة عجمان، بأن بعض ممارسي رياضي المشي يلقون عبوات المياه الفارغة والكمامات المستخدمة على الأرض، ما يؤدي إلى تلوث الممشى، مطالبين دائرة البلدية بتركيب كاميرات مراقبة لمخالفة غير الملتزمين بالنظافة العامة.

إنترنت

أفاد ذوو طلبة بأن ضعف الإنترنت لدى بعض معلمي المدارس الخاصة الذين يقدمون الحصص «عن بعد» من منازلهم، أدى إلى انقطاع الصوت والصورة عن بعض الطلبة، وضياع جزء من الحصص الدراسية.

تسوّل

دعا قراء الجهات المعنية إلى إجراء دراسات جادة ومعمقة لظاهرة التسول التي أخذت بالازدياد أخيراً، ومحاولة تصنيف المتسولين من حيث الفئات العمرية والخلفيات الاجتماعية والوضع المعيشي، وصولاً لحلول جذرية للمشكلة قبل تفاقمها بشكل أكبر.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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