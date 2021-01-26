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الامارات | تحديث إجراءات دخول سائقي الشاحنات إلى أبوظبي

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث إجراءات دخول سائقي الشاحنات إلى أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة في إمارة أبوظبي، أمس، تحديث إجراءات دخول الإمارة لسائقي الشاحنات ومركبات نقل البضائع، تماشياً مع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار (كوفيد-19)، وسيبدأ تطبيق هذه الإجراءات من يوم الإثنين الأول من فبراير 2021.

واعتمدت اللجنة السماح لجميع سائقي الشاحنات ومركبات نقل البضائع بدخول الإمارة، بعد إبراز نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف (PCR) لا تتجاوز صلاحيتها سبعة أيام.

وسيجرى توفير فحص مسحة الأنف (PCR) مجاناً لجميع سائقي الشاحنات ومركبات نقل البضائع المطعمين كل سبعة أيام.

وجددت اللجنة دعوتها لأفراد المجتمع لمواصلة تعاونهم والتزامهم باتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية، لافتة إلى أن عدم الالتزام بالإجراءات المحددة قد يعرض المخالفين إلى الغرامة والمساءلة القانونية.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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