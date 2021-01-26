الامارات | تحديث إجراءات دخول سائقي الشاحنات إلى أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث إجراءات دخول سائقي الشاحنات إلى أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي، أمس، تحديث إجراءات دخول الإمارة لسائقي الشاحنات ومركبات نقل البضائع، تماشياً مع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وسيبدأ تطبيق هذه الإجراءات من يوم الإثنين الأول من فبراير 2021.

واعتمدت اللجنة السماح لجميع سائقي الشاحنات ومركبات نقل البضائع بدخول الإمارة، بعد إبراز نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف (PCR) لا تتجاوز صلاحيتها سبعة أيام.

وسيجرى توفير فحص مسحة الأنف (PCR) مجاناً لجميع سائقي الشاحنات ومركبات نقل البضائع المطعمين كل سبعة أيام.

وجددت اللجنة دعوتها لأفراد المجتمع لمواصلة تعاونهم والتزامهم باتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية، لافتة إلى أن عدم الالتزام بالإجراءات المحددة قد يعرض المخالفين إلى الغرامة والمساءلة القانونية.

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