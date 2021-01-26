الامارات | بلدية خورفكان تسجل 55 مخالفة بيئية العام الماضي

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية خورفكان تسجل 55 مخالفة بيئية العام الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت مديرة بلدية مدينة خورفكان، المهندسة فوزية راشد القاضي، بأن مفتشي قسم البيئة في البلدية سجلوا 55 مخالفة بيئية، خلال العام الماضي، كما وجّهوا 1162 إنذاراً لمخالفين، مشيرةً إلى أن المفتشين ينفذون دوريات يومية على المناطق الصناعية والتجارية، ومواقع المشروعات التنموية والتطويرية.

وأوضحت القاضي أن الجولات التفتيشية التي نفذها مفتشو القسم بلغت 4476 جولة يومية كجزء من أنشطة الامتثال والإنفاذ البيئي، والاستجابة إلى الشكاوى والملاحظات، التي ترد من الجمهور، مؤكدة أن البلدية لن تتهاون مع أية مخالفة مهما كان حجمها، وستعاقب المخالف بحسب اللوائح والأنظمة، وتنفيذ حملات مكثفة على المواقع المتعلقة بالصحة بشكل مباشر. وأضافت أن العام الماضي شهد انخفاضاً في عدد المخالفات البيئية المسجلة، عازية السبب إلى الإجراءات الاحترازية المتخذة، للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، وجهود البلدية في مراقبة المنشآت، مؤكدة حرص المفتشين على مراقبة الأداء البيئي للمنشآت يومياً في المناطق الصناعية والتجارية والمشروعات التطويرية لرصد أي مخالفات بيئية. وأوضحت أن أبرز المخالفات تمثلت في عدم الالتزام بالاشتراطات، وعدم التقيد بشروط النظافة العامة، وتشويه المظهر العام، فضلاً عن مخالفات تهدد الصحة العامة والبيئة، مؤكدةً أن البلدية طبقت لائحة العقوبات على المخالفين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news