تحديث إجراءات دخول سائقي الشاحنات ومركبات نقل البضائع إلى أبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة «كورونا» في إمارة أبوظبي، اليوم الاثنين، تحديث إجراءات دخول الإمارة لسائقي الشاحنات ومركبات نقل البضائع، تماشياً مع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس «كوفيد - 19».

سيبدأ تطبيق هذه الإجراءات من يوم الاثنين 1 فبراير 2021.

واعتمدت اللجنة السماح لجميع سائقي الشاحنات ومركبات نقل البضائع بدخول الإمارة بعد إبراز نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف «PCR» لا تتجاوز صلاحيتها 7 أيام.

سيجرى توفير فحص مسحة الأنف «PCR» مجاناً لجميع سائقي الشاحنات ومركبات نقل البضائع المطعمين كل 7 أيام.

وجددت اللجنة دعوتها لأفراد المجتمع لمواصلة تعاونهم والتزامهم باتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية، لافتة إلى أن عدم الالتزام بالإجراءات المحددة قد يعرض المخالفين إلى الغرامة والمساءلة القانونية.