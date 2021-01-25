الامارات | شرطة أبوظبي تتصدى للمخدرات بالتوعية

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تتصدى للمخدرات بالتوعية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت شرطة أبوظبي محاضرة عن بعد بعنوان «عالم المخدرات وكيفية وقاية الشباب منها»، ضمن خدمة التوعية والتثقيف الأسري، بالتعاون مع مؤسسة التنمية الأسرية من خلال نظام الميكروسوفت تيمز.

وقدم نقيب بمديرية مكافحة المخدرات في شرطة أبوظيي، يوسف الحمادي، تعريفاً للحضور بالمخدرات وأسباب انتشارها، وأسباب الإنزلاق في المخدرات عند الشباب، والعوامل العامة والخاصة المؤدية للتعاطي، وكيفية حياة المدمن، وطرق الوقاية من المخدرات.

وأكد الحمادي اهتمام شرطة أبوظبي بالتوعية من مخاطر هذه الآفة حفاظاً على أمن المجتمع وسلامة أفراده، وتواكب التطور لمواجهة أساليب مروجي المخدرات بالتعاون مع مختلف الأجهزة الشرطية محلياً وإقليمياً ودولياً، وتكثف الجهود لتجفيف منابعها والتصدي لمخاطرها.

ولفت إلى أن مكافحة المخدرات مسؤولية مجتمعية، معتبراً أن الأسرة خط الدفاع الأول في التصدي للآفة، مؤكداً على أهمية تعزيز التوعية والتثقيف بين طلبة الجامعات بصفتهم قادة التغيير نحو المستقبل.

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