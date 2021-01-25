الامارات | بلاغ لشرطة دبي يكشف سره لامرأتين.. إفريقي يدفع مخالفات صديقته ببطاقة زوجته

شكرا لقرائتكم خبر عن بلاغ لشرطة دبي يكشف سره لامرأتين.. إفريقي يدفع مخالفات صديقته ببطاقة زوجته والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال نائب مدير إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة للتحريات في شرطة دبي النقيب عبدالله الشحي لـ"الإمارات اليوم" إن من القضايا الغريبة المرتبطة ببلاغات اختراق البطاقات البنكية التي سجلتها الإدارة، واقعة طريفة لرجل إفريقي استخدم البطاقة الائتمانية الخاصة بزوجته في سداد المخالفات المرورية التي ارتكبتها صديقته، مشيراً إلى أنه فور تنفيذ المعاملة تلقت الزوجة إشعاراً نصياً بسحب مبلغ من رصيد بطاقتها فبادرت فوراً إلى تجميدها وإبلاغ المباحث الإلكترونية بالواقعة معتقدة أن بطاقتها البنكية تعرضت للسرقة.

وأضاف أن فريق العمل بالإدارة تتبع عمليات الشراء فوراً وتوصل إلى صاحبة المعاملة وتم جلبها إلى الإدارة لاستجوابها، وكانت المفاجأة انها لا تعلم أن صديقها متزوج، كما أن زوجته لم تكن تعلم بخيانته لها، فوقع في شر أعماله بسبب معاملة بنكية.

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