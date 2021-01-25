"ورشة حكومة دبي" تناقش خطة عمل 2021 خلال الاجتماع الأول لفريق القيادة

استعرضت "ورشة حكومة دبي" مؤخراً نتائج مؤشرات الأداء المؤسسي لعام 2020 خلال الاجتماع الأول لفريق القيادة، والذي سلّط الضوء أيضاً على محاور خطة العمل خلال العام 2021 ومزايا "النظام الذكي لمنظومة التميز الحكومي"، إلى جانب آليات العمل المستقبلية الداعمة لمسيرة الريادة في تقديم خدمات متكاملة تحقق رضا وسعادة المتعاملين. ويندرج الاجتماع في إطار التزام الورشة ببحث السبل الضامنة لمواصلة التميز الحكومي وتوفير خدمات رائدة وفق أعلى المعايير وأفضل الممارسات الدولية.

وخلال الاجتماع، أكّد سعادة فهد أحمد الرئيسي، المدير التنفيذي لـ "ورشة حكومة دبي"، حرص الورشة على مواصلة خططها الطموحة في تعزيز الأداء المؤسسي خلال العام الجاري، مشدّداً على الاستمرار في العمل على الارتقاء بقدرة موظفيها على اعتماد أفضل ممارسات العمل المؤسسي واتباع أعلى المعايير الدولية لتقديم خدمات تتجاوز توقعات العملاء، بما يدعم الجهود الوطنية الرامية إلى جعل الإمارات في المركز الأول بين أفضل الدول في العالم على كافة المستويات.

وجدّد الرئيسي التزام الورشة باعتماد أفضل ممارسات الحوكمة في إطار عملها المؤسسي من أجل تعزيز الفاعلية والكفاءة والاستدامة في توظيف الموارد الحكومية، مؤكداً العزم على مواصلة ترسيخ ثقافة التميز باعتبارها حجر الزاوية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين.

وأضاف الرئيسي: "شكّل الاجتماع منصة هامة للوقوف على نتائج مؤشرات أداء العام الماضي وبحث خطة العمل للعام الجاري، مع التركيز على كيفية تحقيق الاستفادة المثلى من "النظام الذكي لمنظومة التميز الحكومي" الذي يمثل دفعة قوية

على درب التحول الذكي باعتباره أولوية استراتيجية لجعل دبي المدينة الأسعد والأذكى في العالم تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة. ويعتبر التميز في العمل الحكومي والمؤسسي السمة الغالبة على آليات عملنا خلال العام الجاري، الذي سيشهد أيضاً التركيز على تقديم أفضل الخدمات المبتكرة وتبني أحدث النظم الذكية التي تسهل عملنا وتعزز ثقة المتعاملين. وفي إطار خطتنا الحالية، سنواصل جهودنا في مجال تعزيز قدرات موظفينا، بما يمكنهم من توفير خدمات عالية المستوى لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمتعاملين وتعزيز مستويات سعادتهم ورضاهم."