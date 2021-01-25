مهرجان دبي للتسوق استضاف سباقات قوارب التنين على خور دبيفي 22 و23 يناير الجاري

ستضاف مهرجان دبي للتسوق سباقات قوارب التنين المُقدمة من شركة الفوعة في السيف خلال عطلة نهاية الأسبوع في 22 و23 يناير الجاري.

وتم إغلاق خور دبي أمام اليخوت والعبّارات والمراكب الشراعية مقابل مشروع السيف للمرة الأولى على الإطلاق كي تبحر قوارب التنين الملونة عبر الممر المائي لمدة يومين من المنافسات الحماسية. وأقيم السباق خلال عطلة نهاية الأسبوع في إطار مهرجان الواجهة البحرية المليء بالأنشطة الترفيهية والذي اختتم فعاليته يوم 23 يناير، واستضافه سوق مهرجان دبي للتسوق في السيف المقدم من شركة الفوعة بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات وإدارة النقل البحري وشركة مراس وريد بل وجمعية الإمارات لقوارب التنين.

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