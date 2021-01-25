بطولة الألعاب المفتوحة كاونتر سترايك: جلوبال أوفينسيف 2020 من زوي إكستريمز لاند - الشرق الأوسط وآسيا

تعتز إكستريمز لاند آسيا وتفتخر بالإعلان عن إصدار 2020 من بطولة الألعاب المفتوحة كاونتر سترايك: جلوبال أوفينسيف من زوي إكستريمز لاند - الشرق الأوسط آسيا! والتي من المقرر انطلاقها في الخامس من فبراير، حيث ستتواجه فرق التصفيات المؤهلة المفتوحة المسجلة في جولة تصفيات فردية مفتوحة، وستنتقل الفرق الأربعة الأولى المؤهلة إلى التصفيات النهائية وستواجه الفرق الأربعة المدعوة لاقتناص فرصة الفوز بالجائزة الأولى البالغة 1،000 دولار أمريكي ولقب بطل الشرق الأوسط!

تُعد منطقة الشرق الأوسط منطقة آهلة بالفرق واللاعبين الموهوبين، ويسعدنا أن نواصل دعم فرق المنطقة في معركتها من أجل حصد مركز في حلبة بطولة كاونتر سترايك: جلوبال أوفينسيف العالمية. بالنسبة للشرق الأوسط، ستكون جائزة المركز الأول بقيمة 1،000 دولار أمريكي، والمركز الثاني بقيمة 500 دولار أمريكي.

لازالت التصفيات المؤهلة المفتوحة متاحة للتسجيل، ويمكن للفرق المهتمة بالبطولة التسجيل من خلال FACEIT. التسجيل متاح حتى 31 يناير 2021، الساعة 02:00 +04.

مواعيد التصفيات المؤهلة والتصفيات النهائية

المنطقة التصفيات المؤهلة المفتوحة التصفيات ما قبل النهائي والنهائي

الشرق الأوسط 05/2 – 07/2 12/2 – 14/2

الفرق المدعوة

تمت دعوة أربعة فرق في إكستريمز لاند في هذا العام، والتي تُعد من ضمن القوى التي لا يستهان بها. يسعدنا أن نعلن عن قبول الفرق التالية لدعوتنا: Yalla eSports و Sangal eSports و Nasr Esports و For Glory eSports.

التنسيق الإقليمي

رغم أن خيار التنسيق الإقليمي عبر الإنترنت ليس مثاليًا إلا أنه يُشكل الخيار الأفضل للوفاء بمهمتنا المتمثلة في منح الفرق في منطقة آسيا والمحيط الهادي منصة بطولة عادلة ومفتوحة. لقد قررنا العمل في خمس مناطق متميزة: جنوب شرق آسيا وجنوب آسيا وشرق آسيا وأوقيانوسيا والشرق الأوسط.

المنطقة الدول

شرق اسيا الصين، واليابان، وكوريا، ومنغوليا، وتايوان، وهونغ كونغ، وماكاو

جنوب شرق آسيا سنغافورة، وماليزيا، وإندونيسيا، وتايلاند، وفيتنام، والفلبين، وبروناي، ولاوس، وكمبوديا، وميانمار

جنوب آسيا الهند، وسري لانكا، ونيبال، وبنغلاديش، وبوتان، وجزر المالديف

أوقيانوسيا أستراليا ونيوزيلندا

الشرق الأوسط الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وتركيا، وباكستان، ولبنان

ستشهد كل منطقة تصفيات مؤهلة مفتوحة، وستصل البطولة إلى التصفيات النهائية بثمانية فرق. سيتم الإعلان عن أربعة فرق مدعوة لكل منطقة قريبًا، وستتأهل أربعة فرق من التصفيات المفتوحة.

لمعرفة مزيد من المستجدات بشأن روابط التسجيل والأحداث المترجمة إلى لغاتكم المحلية والمستجدات في سياق البطولة، يُرجى زيارة قنواتنا الرسمية:

الموقع الرسمي: http://www.extremesland.com

الصفحة الرسمية على فيسبوك: https://www.facebook.com/extremesland/

الحساب الرسمي على تويتر: https://twitter.com/eXTREMESLAND

الحدث الرسمي: https://twitch.tv/extremeslandasia

نبذة عن إكستريمز لاند

أنشأت شينغ تشينغ تريدنغ (شنغهاي) ليمتد إكستريمز لاند في عام 2016، وهي كيان احترافي في ساحة الرياضة الإلكترونية وتبذل قصارى جهدها للترويج للرياضة الإلكترونية ترويجًا إيجابيًا مع إضفاء صورة واضحة للجمهور باعتبارها مهمتها الرئيسية، والأهم من ذلك تتمثل مهمتها في أن تكون صادقة في عملها مع اللعبة ومعجبيها من خلال إنتاج منصة رياضة إلكترونية شفافة وعادلة ومعترف بها دوليًا، ومن هنا تضع إكستريمز لاند قدمها على الطريق لتحفيز نمو الرياضة الإلكترونية وتحقيق التميز والأحلام التي تصبو إليها في هذا الصدد.